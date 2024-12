Ron Jans pakt groep kinderen aan tijdens bekerwedstrijd FC Utrecht

Ron Jans zorgde woensdag voor een opmerkelijk moment tijdens het KNVB Beker-duel tussen AFC en zijn eigen FC Utrecht. De ervaren trainer draait zich gedurende de wedstrijd plotseling om en spreekt een aantal jonge supporters achter zijn dug-out aan.

In een kort fragment dat rondgaat op sociale media is te zien hoe Jans (66) zich blijkbaar stoort aan wat er achter hem gebeurt en de toeschouwers daarop aanspreekt. "Zijn er ook mensen die jullie opvoeden of, eh...?", vraagt de trainer van de Domstedelingen zich hardop af. Op het filmpje is nog te horen hoe één van de aangesprokenen reageert met een lacherig "Nee, eigenlijk niet."

LEES OOK: Jans uit frustratie om ‘kinderachtige’ regel: ‘Dan pak ik acht gele kaarten dit seizoen’

Op sociale media krijgt Jans, die voordat hij trainer in het profvoetbal werd jarenlang als leraar Duits voor de klas stond, volop lof toegezwaaid voor de manier waarop hij de jeugd toesprak. "Wat een legend", reageert een twitteraar bijvoorbeeld. Een Feyenoord-supporter die het filmpje retweet schrijft: "Hahaha, ik heb echt niks met Ron Jans en wil hem nooit als trainer van Feyenoord, maar dit doet hij wel heel sterk."

Utrecht bekert verder na ruime zege op tweede divisionist

Jans had verder alle reden om tevreden terug te kijken op de wedstrijd in Amsterdam. Waar andere profclubs het soms opvallend lastig hadden met ploegen uit het amateurvoetbal - Fortuna Sittard werd dinsdagavond zelfs uitgeschakeld door Quick Boys - was Utrecht met 0-8 te sterk voor AFC, dat momenteel derde staat in de Tweede Divisie. Victor Jensen, Miguel Rodríguez en David Min scoorden allen tweemaal voor de ploeg van Jans, de andere goals kwamen op naam van Adrian Blake en Paxten Aaronson.

