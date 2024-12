Justin Bijlow: 'Ik weet niet of je dat aan de trainer hebt gevraagd, maar daar ga ik wel vanuit'

is er van overtuigd dat hij ook na de winterstop de eerste keeper van Feyenoord zal blijven. De sluitpost kreeg zondag, in de met 3-0 verloren kraker bij PSV, van trainer Brian Priske de voorkeur boven zijn concurrent .

Wellenreuther werd afgelopen zomer door Priske uitgeroepen tot eerste doelman van Feyenoord, wat voor achtvoudig Oranje-international Bijlow een bittere pil was. De Duitser had Bijlow de afgelopen twee seizoenen bij blessures weliswaar meermaals langere periodes naar volle tevredenheid vervangen, maar de pikorde bleef altijd ongewijzigd: mits fit, dan speelde Bijlow. Wellenreuther liet in zijn eerste periode als nummer één echter meerdere steken vallen, waarna Priske begin november switchte en Bijlow tegen AZ (3-2 winst) terugkeerde onder de lat. De rentree bleek van korte duur, want door een nieuwe spierblessure keerde Wellenreuther de week daarop alweer terug in het elftal. Dinsdag kreeg Bijlow weer een kans in het bekerduel met MVV Maastricht (1-2).

LEES OOK: Forse kritiek op Justin Bijlow tijdens wedstrijd tussen PSV en Feyenoord

In Eindhoven kreeg Bijlow opnieuw de voorkeur boven Wellenreuther, maar kon hij niet voorkomen dat Feyenoord een afgetekende nederlaag leed. Voorafgaand aan het duel wilde Priske voor de camera's van ESPN niet bevestigen dat dat automatisch ook betekent dat Bijlow definitief weer eerste keus is: "Dat is een heel goede vraag, die ik absoluut niet ga beantwoorden", sprak de Deense oefenmeester. "We hebben straks een pauze en komen pas op 12 januari weer in actie. We hebben dit seizoen al iets te veel wisselingen gedaan. Dat is helaas de realiteit. Voor deze wedstrijd is Justin degene in de beste vorm en daarom staat hij in het doel", aldus Priske.

Bijlow duidelijk over keepersstrijd: 'Ga ervan uit dat ik de nummer één ben"

Bijlow zegt na de wedstrijd in Eindhoven, eveneens in gesprek met ESPN, dat de afgelopen periode 'niet leuk' voor hem is geweest. "Maar dat is het minst belangrijke van vandaag, ik wilde gewoon graag winnen, dat was het allerbelangrijkste." Als verslaggever Vincent Schildkamp hem vraagt naar de achtergrond van zijn laatste kwetsuur, houdt Bijlow zich op de vlakte: "Ik voelde wat, wij vonden het niet noodzakelijk daar een risico mee te nemen met een kans op iets groters." Schildkamp vraagt vervolgens of Bijlow 'weer de nummer één' onder de Feyenoord-lat is, waarop de keeper bevestigt: "Dat denk ik wel, ik weet niet of je dat aan de trainer hebt gevraagd maar daar ga ik wel vanuit. Als je vandaag mag spelen, ga ik er wel vanuit dat ik de nummer één ben", aldus de keeper.

