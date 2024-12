Dramatisch nieuws voor Feyenoord: seizoen lijkt voorbij voor huurling

keert vanwege een zware blessure terug naar Feyenoord, zo heeft Rangers FC-trainer Philippe Clement aangegeven. Kasanwirjo wordt door de Schotse club gehuurd van Feyenoord, maar de verdediger liep onlangs bij Jong Oranje een zware blessure op.

In het duel tussen Jong Oranje en Jong Engeland (1-1) raakte Kasanwirjo geblesseerd. Dat blijkt een pittige blessure te zijn, want de verdediger ligt er maanden uit. Bij Rangers FC houdt men er zelfs al ernstig rekening mee dat de rechtsachter dit seizoen niet meer in actie komt. Daardoor is in overleg met Feyenoord de beslissing genomen om de 22-jarige voetballer voorlopig in Rotterdam-Zuid te laten revalideren.

"Zijn operatie was goed, maar hij zal minstens vier tot zes maanden uitgeschakeld zijn", begint Clement tegenover de Schotse media na de 0-1 zege op bezoek bij St. Johnstone: "We kunnen niet op hem rekenen, dus we zullen aan het einde van het seizoen zien hoe het gaat. We hebben de afspraak met Feyenoord dat hij daar zal revalideren, maar ik blijf in contact met Nana (Kasanwirjo), die erg teleurgesteld was dat hij niet door kon gaan met zijn werk."

Het is voor Kasanwirjo een grote domper, evenals voor Feyenoord en Rangers FC. De verdediger kwam dit seizoen tot zes wedstrijden in de competitie voor de Schotse club. Daar lijkt het bij te blijven.