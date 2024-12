Quinten Timber spreekt zich uit en heeft hele andere zienswijze dan Van der Vaart

is blij om aanvoerder van Feyenoord te zijn, zo geeft de middenvelder van de Rotterdamse club aan in een uitgebreid interview met Voetbal International. Rafael van der Vaart stelde onlangs dat Timber minder gaat voetballen door zijn aanvoerdersband, maar de middenvelder geeft aan het juist fijn te vinden om de band te dragen.

"Na afloop van wedstrijden moet je als aanvoerder ook altijd voor de camera snel je kijk op de wedstrijd geven. Het hoort erbij en eigenlijk vind ik het vaak júíst fijn", geeft Timber aan bij Voetbal International. "Vooral als het niet goed is gegaan met Feyenoord. Ze zeggen toch dat als je hoog in de emotie zit, dat je er vooral over moet praten? Als we verliezen of gelijkspelen en ik moet er direct over praten, dan uit ik mijn emoties, en dan ben ik het kwijt. Dan word ik rustiger, ook later in de kleedkamer", legt hij uit.

Van der Vaart stelde onlangs dat Feyenoord de aanvoerdersband van Timber af moest nemen. De analist is namelijk van mening dat Timber nu te veel denkt dat hij het elftal moet helpen, terwijl hij in de ogen van de voormalig middenvelder gewoon weer 'lekker moet voetballen'. Timber zelf vindt het daarentegen juist fijn om de band te dragen, mede door de nieuwe verantwoordelijkheid die er bij komen kijken.

Timber gaat in gesprek met Voetbal International niet letterlijk in op de uitlatingen van Van der Vaart, maar geeft toe dat zijn rol wat anders met zich meebrengt. Het belangrijkste is echter dat hij zelf goed speelt, zo benadrukt hij: "Het aanvoerderschap zorgt voor een nieuwe en andere rol. Dan worden er ook dingen van je verwacht en daar maak ik ook wel stappen in. Tegelijkertijd moet je er ook niet in verdrinken, dat je jezelf voorbij gaat lopen. Want je moet allereerst gewoon zelf goed spelen.