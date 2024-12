Feyenoord moet plots vrezen voor vertrek Björn Hamberg

Feyenoord moet mogelijk vrezen voor het vertrek van assistent-trainer Björn Hamberg. Volgens het Zweedse Sportbladet is Hamberg bij BK Häcken in beeld om de nieuwe hoofdtrainer te worden.

Hamberg werd afgelopen zomer door Brian Priske toegevoegd aan de technische staf van Feyenoord. Hij werkte eerder als assistent bij onder meer Brighton & Hove Albion en Chelsea, maar is van Zweedse komaf. Het 39-jarige staflid van Feyenoord kan nu terugkeren naar zijn thuisland, want BK Häcken zoekt een nieuwe trainer door het vertrek van Pål Arne Johansen.

Häcken zette aanvankelijk in op de komst van Poya Asbaghi, die clubloos is na zijn vertrek bij het Qatarese Al-Rayyan, maar hij heeft nog niet toegehapt. Daardoor denkt Häcken nu ook aan Hamberg. “Het is onduidelijk of Häcken hem kan losweken bij Feyenoord, maar hij is een van de namen die intern wordt genoemd”, klinkt het. “Hamberg staat er echter goed op bij Feyenoord, dat hem graag wil behouden.”

Behalve Hamberg zouden er op dit moment nog twee andere kandidaten zijn: een niet nader genoemde Zweed en een buitenlandse trainer. Häcken zou het liefst voor de jaarwisseling duidelijkheid willen over de nieuwe trainer, of anders begin januari. Het nieuwe seizoen van de Allsvenskan begint in maart 2025. In het afgelopen seizoen eindigde de club uit Göteborg op de achtste plaats.

