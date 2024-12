Flashscore Team van de Week: PSV én opvallende club hofleveranciers

Liefst drie spelers van PSV maken deel uit van het Flashscore Team van de Week na de klinkende 3-0 overwinning op Feyenoord. Verder krijgt ook Ajax-speler een uitverkiezing, terwijl het hoogste rapportcijfer gaat naar AZ-verdediger . Almere City vaardigt ook drie spelers af.

Thomas Didillon-Hödl (Willem II) 7,7

Thomas Didillon-Hödl liet zich van zijn beste kant zien in de thuiszege op NEC. De Franse sluitpost verrichtte zes reddingen tegen de Nijmegenaren en hielp zijn club daarmee aan een plek in het linkerrijtje voor de winterstop.

Vasilios Zagaritis (Almere City) 8,1

Artikel gaat verder onder video

Vasilios Zagaritis was zaterdag voor de eerste keer betrokken bij een treffer in het shirt van Almere City. De Griek leverde de assist bij de 2-0 van Joey Jacobs en zorgde ervoor dat zijn team het doel schoonhield, door onder meer zeven van zijn negen persoonlijke duels te winnen.

Wouter Goes (AZ) 8,7

De aanvallers van FC Twente wisten geen raad met het sterke optreden van AZ-verdediger Wouter Goes, die de beste beoordeling ontving van de hele Eredivisie. Goes won negen van zijn elf persoonlijke duels, zag 92% van zijn passes aankomen bij een ploeggenoot en kreeg vijf vrije trappen mee.

Mauro Júnior (PSV) 8,4

Het liep zeer gesmeerd over de linkerflank van PSV in de 3-0 thuiszege op Feyenoord. Gelegenheids-linksback Mauro Júnior vulde zijn rol uitstekend in en weerlegde imposante cijfers. Zo won hij dertien van zijn veertien persoonlijke duels, creëerde hij drie kansen voor ploeggenoten en voerde hij zes succesvolle tackles uit.

© Imago

Mohamed Ihattaren (RKC) 7,9

Mohamed Ihattaren maakte vrijdagavond voor de tweede keer sinds zijn terugkeer op de voetbalvelden de negentig minuten vol voor RKC Waalwijk en zijn talent spat er bij vlagen weer vanaf. De nog altijd pas 22-jarige creatieveling leverde een assist, won negen van zijn twaalf persoonlijke duels en kreeg vijf keer een vrije trap mee.

Kenneth Taylor (Ajax) 8,0

Kenneth Taylor opende in de wedstrijd tussen Sparta en Ajax in de 77e minuut de score vanaf de strafschopstip. De Ajacied gaf acht passes naar de laatste derde en weerlegde een passnauwkeurigheid van 88%.

Malik Tillman (PSV) 8,3

Malik Tillman maakte aan alle twijfel een einde toen hij in de tweede helft tegen Feyenoord de 3-0 in de verre hoek krulde. De Amerikaan wordt met de week belangrijker voor PSV en was naast zijn aanvallende bijdrage ook goed voor tien verdedigende acties in het treffen met de Rotterdammers.

Adi Nalić (Almere City) 8,3

Bosnisch international Adi Nalić betaalde het vertrouwen van zijn trainer uit met zijn eerste treffer van het seizoen. Nalić verscheen voor de vierde wedstrijd op rij aan de aftrap en mede door zijn doelpunt heeft Almere vlak voor de feestdagen de laatste plaats ingeleverd.

© Imago

Junior Kadile (Almere City) 8,4

Junior Kadile leverde zaterdag zijn eerste assist op de Nederlandse velden. De Franse vleugelaanvaller zette daarnaast drie succesvolle dribbels in en won vier keer de bal terug voor zijn elftal.

Nick Doodeman (Willem II) 8,2

Nick Doodeman nam zondag een hattrick aan assists voor zijn rekening in de ruime thuiszege op NEC. De rechtsbuiten was het hele duel al zeer secuur in de passing en zag letterlijk alle ballen die hij gaf aankomen bij een ploeggenoot.

Noa Lang (PSV) 8,3

Noa Lang opende de score tegen Feyenoord en dat wilde hij weten ook. De geboren Rotterdammer 'plaagt' zijn voormalig werkgever maar al te graag en kon zondag met een grote glimlach van het veld stappen. Naast zijn doelpunt leverde de aanvaller in de tweede helft ook een assist op Tillman.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Forse kritiek op Justin Bijlow tijdens wedstrijd tussen PSV en Feyenoord

Justin Bijlow ontving de nodige kritiek tijdens de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord.