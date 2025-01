Gravenberch senior baalt van Koeman: 'Een dolk in het hart voor de hele familie'

Wie dit seizoen in actie ziet bij Liverpool, kan moeilijk geloven dat hij afgelopen zomer geen enkele minuut in actie mocht komen op het EK namens het Nederlands elftal. Zijn vader, Ryan Gravenberch senior, erkent dat het gebrek aan speeltijd voelde als een ‘dolk in het hart’ voor de hele familie.

Dat Gravenberch niet hoog in de pikorde stond, komt omdat hij vorig seizoen doorgaans geen basisspeler was bij Liverpool, na een moeizame periode bij Bayern München. Door de afmeldingen van concurrenten als Frenkie de Jong en Marten de Roon mocht Gravenberch zich melden voor het EK, maar minuten maakte hij niet.

“Nul minuten, dat had hij niet verdiend. Het was moeilijk te begrijpen en dat blijft nog steeds hangen. Het was een dolk in het hart voor ons allemaal”, blikt Gravenberch senior terug in gesprek met ESPN. Na dat EK zette Gravenberch de weg omhoog echter in. Onder leiding van Arne Slot groeide hij uit tot een belangrijke speler, nadat Jürgen Klopp hem vaak links liet liggen.

'Klopp is een geweldige kerel'

“Speeltijd is het grootste hulpmiddel voor je ontwikkeling en zonder dat verlies je een beetje het vertrouwen. Dat is ook normaal voor zo’n jonge speler”, weet Gravenberch senior, die geen slecht woord spreekt over Klopp. “Klopp is een geweldige kerel. Hij heeft Ryan geleerd dat je soms teleurgesteld mag zijn, maar dat je altijd aan het grotere geheel moet denken. Ook heeft Ryan geleerd dat hij de longen uit zijn lijf moet rennen."

“Vervolgens heeft hij het tegen het einde van het seizoen weer goed opgepakt. Toen het seizoen voorbij was, heeft Ryan met ‘zichzelf gesproken’ en ook met ons als familie. Hij zei: ‘Dit moet mijn jaar worden’”, vertelt de vader van de 22-jarige middenvelder.

