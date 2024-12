Hans Kraay vindt Ajacied de allermooiste speler van 2024: 'Ik geniet enorm'

Hans Kraay junior vindt het fantastisch om naar te kijken. De analist van ESPN geeft in een video van Voetbal International aan dat hij alles mooi vindt aan de Belgische aanvaller van de Amsterdammers

Kraay wordt in gesprek met Voetbal International gevraagd naar de mooiste speler van het jaar 2024. Dan heeft de columnist van VI de keuze snel gemaakt. Hij komt uit bij Godts, die vorig seizoen nog veel concurrentie van Steven Bergwijn had, maar dit seizoen belangrijk is in Amsterdam. Kraay geniet van de fraaie speelstijl van de Belgische vleugelspeler.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Francesco Farioli gedraagt zich 'opvallend' bij Ajax: 'Dit is volkomen not done'

"Ik ben enorm fan van Godts. Alles aan hem is mooi. Als hij een aanname met de buitenkant heeft, vind ik dat mooi. Zijn dribbels vind ik mooi. Als zijn dribbels mislukken, vind ik ze mooi", somt Kraay op: "De manier waarop zijn sokken zitten vind ik mooi. Als speelt Godts verschrikkelijk, vind ik alles mooi aan hem. Ik vind hem de mooiste speler in de Eredivisie. Ik geniet van alles."

Mooiste moment van 2024

De goal van Antoni Milambo namens Feyenoord op bezoek bij Benfica vindt Kraay het allermooiste moment van het jaar 2024: "Dat was misschien wel de beste Feyenoord-wedstrijd van de afgelopen tien jaar. Hij schoot buiten het strafschopgebied, zo technisch, bewust en perfect gestuurd. Dat was geweldig", besluit Kraay.