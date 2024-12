Francesco Farioli gedraagt zich 'opvallend' bij Ajax: 'Dit is volkomen not done'

Columnist Nico Dijkshoorn geniet van het gedrag van Francesco Farioli. De schrijver geeft in een video van Voetbal International aan dat hij Farioli langs de zijlijn hele andere en ongebruikelijke dingen ziet doen dan vorige trainers van Ajax, maar het is wel iets waar hij met een glimlach naar kijkt.

In gesprek met Voetbal International, het blad waar Dijkshoorn zijn columns voor schrijft, neemt hij voetbalmomenten van het afgelopen jaar door. Het gedrag dat Farioli vertoont bij Ajax vindt hij fascinerend: "Ik zit zo ongelooflijk te genieten van het feit dat hij zo'n atypische Ajax-coach is. Hij holt heel hard mee langs de kant, draagt vreemde, te moderne broekjes... Maar vooral die beleving. Dat doen Ajax-trainers niet."

Artikel gaat verder onder video

Dijkshoorn ziet het 'meehollen' van Farioli langs de zijlijn als compleet nieuw voor Ajax: "Dit is volkomen not done", stelt de journalist. "Zo lang ik wedstrijden van Ajax zie, dan zie ik alleen maar stoïcijnse Amsterdamse figuren langs de kant zitten. Wat Farioli doet werd een jaar geleden totaal niet cool gevonden", denkt Dijkshoorn. Dat er nu geen kritiek op is, heeft volgens hem te maken met de resultaten.

"Als Farioli nu veertiende zou staan, dan zou het volkomen ridicuul zijn. Dan zouden we ons gek lachen met z'n allen. Ik vind het daarom dapper", geeft de 64-jarige dichter eerlijk toe: "Meestal ga ik niet lekker op dat soort trainers, maar hij heeft mij wel te pakken merk ik."