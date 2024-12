Hoe laat en waar is de loting voor de achtste finales van de KNVB Beker te zien?

Nadat donderdagavond het laatste fluitsignaal heeft geklonken bij Ajax - Telstar, gaan alle doorbekerende clubs weer de kom in voor de loting van de achtste finales van de KNVB Beker. Maar hoe laat en waar is de loting te zien?

Na afloop van Ajax - Telstar zijn er nog maar zestien teams over in het bekertoernooi. PSV schaarde zich dinsdagavond overtuigend bij de laatste zestien, door thuis De Koninklijke HFC met 8-0 te verslaan. Bij Feyenoord ging dat iets moeizamer, maar een 1-2 overwinning bij MVV Maastricht was voldoende om door te bekeren. FC Twente en AZ komen woensdag in actie.

Hoe laat begint de loting voor de achtste finales van de KNVB Beker?

De loting wordt vrijdagavond vanaf 18:30 uur volbracht. Vervolgens zullen we weten welke acht thuisspelende teams aan welke acht bezoekende teams worden gekoppeld.

Waar wordt de bekerloting uitgezonden?

Dat gebeurt op ESPN, in het programma De Voetbalkantine. Normaal gesproken worden voor een dergelijke loting enkele analisten uitgenodigd, terwijl ook helden uit de vorige bekerronde (in dit geval de tweede) hun verhaal komen doen.

Wanneer worden de achtste finales gespeeld?

De achtste finales worden op 14, 15 en 16 januari van 2025 gespeeld. Op 10 januari staat het eerste Eredivisieduel sinds de winterstop op het programma (Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles) en midweeks staan dus de bekerwedstrijden gepland.