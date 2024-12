'Man United onderhandelt met PSG: oude bekende moet eerste aanwinst Amorim worden'

Manchester United is volgens het Franse RMC Sport in onderhandeling met Paris Saint-Germain over de Portugees . De 22-jarige linkervleugelverdediger zou niet onwelwillend tegenover een overstap naar Old Trafford staan, waar hij de eerste aanwinst van de in november aangestelde trainer Ruben Amorim.

De opvolger van Erik ten Hag heeft Manchester United vooralsnog niet aan de praat weten te krijgen. De Portugees introduceerde bij zijn komst een nieuw spelsysteem in Manchester, met drie centrale verdedigers en twee 'hoge' wingbacks. Op Boxing Day gingen de Red Devils met 2-0 ten onder tegen laagvlieger Wolverhampton Wanderers, wat alweer de vierde competitienederlaag in zeven duels onder de Portugees betekende en waardoor United momenteel op de veertiende plaats in de Premier League bivakkeert.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Corner vliegt over Onana: tiental van Manchester United incasseert nieuwe mokerslag

United zou deze winter op zoek willen naar een linker wingback die beter tot zijn recht komt in Amorims systeem dan de spelers in de huidige selectie, die onder meer Luke Shaw, Tyrell Malacia, Noussair Mazraoui en Diogo Dalot herbergt. Mendes is daarbij de voornaamste kandidaat. RMC Sport schrijft dat PSG de 33-voudig Portugees international in principe niet kwijt wil, maar dat gesprekken over een verlenging van zijn tot medio 2026 doorlopende contract momenteel in een impasse verkeren omdat Mendes blijft weigeren om bij te tekenen. Het salaris dat de Franse recordkampioen hem biedt, zou volgens Mendes niet passen bij zijn status als basisspeler.

LEES OOK: Tyrell Malacia krijgt ontzettend pijnlijke mededeling op Boxing Day

PSG telde in de zomer van 2022 nog 38 miljoen euro neer om Mendes over te nemen van Sporting Portugal, waar hij anderhalf seizoen onder Amorim speelde. De speler zou inmiddels zijn zinnen hebben gezet op een vertrek uit Parijs en in de belangstelling staan van 'verschillende grote clubs in Europa'. Manchester United is de enige club die al een bod op Mendes zou hebben uitgebracht. De speler zelf zou 'niet onverschillig' tegenover de Engelse grootmacht staan. PSG weigert vooralsnog echter over een winters vertrek na te denken en zou nog altijd hopen een nieuw contract overeen te kunnen komen met het kamp-Mendes.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 The Telegraph komt met schokkende onthulling over ontslag Ten Hag bij Man United

Opmerkelijk nieuws over het recente ontslag van trainer Erik ten Hag bij Manchester United.