Marco Bizot flirt openlijk: 'Ze hebben mijn nummer'

zit op een roze wolk na de overwinning op PSV in de Champions League. De doelman van Stade Brest was dé uitblinker in de wedstrijd tegen de Eindhovenaren en verzekerde zijn ploeg met een aantal uitstekende reddingen van een plaats in de volgende ronde van de Champions League. Na afloop wordt Bizot gelinkt aan een terugkeer in het Nederlands elftal.

Er moet een wonder gebeuren als Stade Brest niet haalt. De Franse club kent een droomseizoen in de Champions League en staat op dertien punten: "Als het nu nog misgaat, dan is het vrij bizar", weet Bizot, die na afloop van de wedstrijd in gesprek ging met Voetbalprimeur: "Het is ongelooflijk wat wij tot nu toe hebben bereikt. Niemand had dat van tevoren gedacht. We zijn zo goed als zeker van de volgende ronde, dat is echt ongelooflijk. Deze Champions League-wedstrijden zijn wedstrijden op zich. Op een of andere manier komt er iets naar boven."

Tegen PSV gaf Stade Brest wel de nodige kansen weg, maar stond Bizot telkens goed op zijn post. Hij wordt dan ook gevraagd naar een eventuele terugkeer bij het Nederlands elftal: "Of ik over Oranje durf te dromen? Ze hebben mijn telefoonnummer, ze weten waar ik speel, ze hebben een televisie, dus als het zover is dan gaat die telefoon wel over. Zo niet, dan blijf ik lekker doorgaan en hier mijn best doen. Het enige wat ik kan doen is gewoon hard werken en zorgen dat ik er goed op sta. Als je iedere week en wedstrijd zoals deze kan keepen, dan ben je goed bezig ben ik", besluit de doelman.

Bizot komt privé gezien uit een lastige periode, geeft de doelman na afloop van de wedstrijd tegen PSV ook toe in het Algemeen Dagblad. In de zomer gaf Bizot vanwege ‘zwaarwegende familieomstandigheden’ aan dat hij het niet zag zitten om mee te gaan naar het EK in Duitsland.

Vind jij dat Marco Bizot een kans verdient in het Nederlands elftal na zijn optreden tegen PSV? Laden... 80.5% Ja, absoluut! 19.5% Nee, er zijn betere opties. 154 stemmen

