Koeman ‘betrapt’ tijdens Stade Brest - PSV: ‘Hij blijkt nooit wedstrijden te kijken’

blonk dinsdagavond uit in het Champions League-duel van Stade Brest met PSV (1-0). Journalist Chris Tempelman stelt na afloop dat bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal ‘betrapt’ is.

Bizot verdedigde dinsdagavond het doel van Stade Brest en deed dat met verve. De 33-jarige keeper verrichtte diverse knappe reddingen en werd na afloop in het stadion uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Na afloop rijst de vraag waarom Bizot niet langer deel uitmaakt van de selectie van Oranje. Koeman koos de laatste interlandperiodes steevast voor Bart Verbruggen, Mark Flekken en Nick Olij als keepersopties; Bizots laatste en enige interland dateert van 11 november 2020, onder Frank de Boer in de oefenwedstrijd tegen Spanje.

“Marco Bizot doet wat ‘ie al een tijdje doet, maar Koeman blijft Olij van Sparta oproepen”, schrijft Tempelman, verslaggever van Voetbal International, na de wedstrijd op X. Tempelman voegt daaraan toe: “Maar nu ziet iedereen het en blijkt dat Koeman dus nooit wedstrijden van Stade Brest bekijkt. Betrapt.”

“Een ongeloofelijk gevoel. Het is de eerste uit mijn carrière en ik ben er supertrots op”, sprak Bizot na afloop trots voor de camera van Ziggo Sport, met de Man of the Match-trofee in zijn hand. De goalie verrichtte in totaal vijf reddingen. “Het maakt niet uit hoe ik ze tegenhoud, dit is gewoon fantastisch. Niemand pakt me dit meer af. Ik heb een heel mooi gezin en deze is dan ook voor hen.”

