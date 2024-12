Nick Olij komt met ander geluid over mislukte transfer naar Feyenoord

Feyenoord is afgelopen zomer niet gevallen over de vraagprijs van , zo bevestigt de doelman van Sparta Rotterdam bij Goedemorgen Eredivisie. Volgens de sluitpost heeft Feyenoord simpelweg voor een andere optie gekozen.

Olij werd afgelopen zomer gelinkt aan een overstap van Sparta naar stadsgenoot Feyenoord. De doelman kwam in beeld in Rotterdam-Zuid toen duidelijk werd dat Justin Bijlow concrete belangstelling genoot van Southampton. Die transfer ging uiteindelijk niet door naar aanleiding van de medische keuring. Feyenoord versterkte zich uiteindelijk wel met een nieuwe doelman, toen de negentienjarige Plamen Andreev naar De Kuip werd gehaald. De geruchten gingen dat Olij niet werd gehaald door de vraagprijs van Sparta.

Bij Goedemorgen Eredivisie krijgt Olij de vraag of zijn transfer naar Feyenoord inderdaad niet doorging door de vraagprijs, maar dat ontkent hij. “Dat is niet zo”, is de doelman duidelijk. “Uiteindelijk heeft Feyenoord een andere keuze gemaakt, een andere keeper”, doelt hij op de komst van Andreev. “Het is zo, op die manier.”

Contractverlenging bij Sparta

Uiteindelijk bleef Olij afgelopen zomer bij Sparta, waar hij ook een nieuw contract tekende. Hans Kraay junior wil graag weten of hier nog een clausule in is opgenomen waarmee de goalie alsnog een transfer kan maken. “Ja”, antwoordt Olij. “Dat zijn uiteindelijk de voorwaarden die je aan het contract hebt vastgeplakt. Je hebt dit soort afspraken erin staan.” Hoe hoog de clausule precies is, is volgens Olij momenteel niet belangrijk om te melden. “Maar het zijn inderdaad afspraken die zijn gemaakt in het contract.”

