Mario Been laat zich gaan en schrikt: 'Zijn we live? Nee joh!'

Een grappig moment na de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle van vrijdag. Analist Mario Been besefte niet dat hij live op tv was met presentatrice Fresia Cousiño Arias. Het fragment wordt een dag later door ESPN op sociale media gedeeld.

Toen een medewerker langs de analysetafel liep, riep Been: “Kom maar hoor! Tuurlijk! Alsjeblieft jongen.” Daarna zong en danste hij mee met de muziek die in het stadion klonk. Toen Cousiño Arias vroeg of Been de wedstrijd interessant vond, reageerde hij: “Ik vond er geen klote aan! Helemaal niks!”

Cousiño Arias voelde aan dat Been niet wist dat ze live op tv waren, dus ze maakte hem daarop attent. “Dat maakt ook niet uit”, antwoordde Been. Daarna: “Zijn we echt live? Nee joh! Je zit te dollen. Wist ik niet. Waarom hoor ik dat dan niet?”

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.