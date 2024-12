Milan van Dongen leest appje van Bas Nijhuis voor ‘dat helemaal nergens op slaat’

Bas Nijhuis is de gebeten hond bij Fortuna Sittard na het verlies in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker tegen de amateurs van Quick Boys (3-1). Bij het tweede doelpunt dat Quick Boys maakte, waren er namelijk twee ballen in het veld.

Beide teams leken dinsdagavond te gaan rusten met een 1-1 tussenstand, maar in de blessuretijd van de eerste helft nam Quick Boys via Milan Zonneveld alsnog de leiding. Fortuna Sittard was niet bij de les bij een snel genomen vrije trap net over de middenlijn, waarna de thuisploeg met drie spelers alleen op het doel van de Limburgers af kon. Nick Broekhuizen legde de bal vervolgens af op Zonneveld, die daarna eenvoudig kon scoren.

Op het moment dat Quick Boys het spel hervatte net over de middenlijn met een snel genomen vrije trap, bevond er zich ongeveer halverwege de andere helft een tweede bal op het veld. Dat was voor Nijhuis echter geen reden om het doelpunt van Zonneveld af te keuren. Dat zorgde voor veel onvrede bij Fortuna Sittard-verdediger Rodrigo Guth. “We keken naar de andere bal. Ik zag de tweede bal niet eens komen. We hebben hier geen VAR, maar dit mag naar mijn mening niet gebeuren. Hoe kun je het spel nu door laten gaan als er twee ballen in het veld liggen?”, sprak hij na afloop verontwaardigd voor de camera van ESPN.

Trainer Danny Buijs van Fortuna Sittard was milder van Nijhuis en pakte vooral zijn eigen spelers aan. “Dit is toch geen verdedigen? We kunnen allemaal moeilijk gaan doen… Het kan zo zijn dat er een tweede bal in het spel was, maar de centrale verdediger ziet gewoon de bal en een lopende man. We stoppen gewoon. En daarna gaan we naar de scheidsrechter om te klagen… Ga nou eerst door, en ga daarna klagen. Dat zijn voor mij onbegrijpelijke dingen”, aldus de oefenmeester.

In de studio van ESPN leest presentator Milan van Dongen een whatsappje van Nijhuis voor: “De bal is gewoon genomen op de plek waar dat moet. Ik zie geen probleem. Ik ga naar boven: drankje doen.” Analist Kees Kwakman kan zich echter niet vinden in de lezing van Nijhuis: “Dit slaat natuurlijk helemaal nergens op! Het is dus geen probleem als er twee ballen in het veld liggen! Dat mag dus!”

