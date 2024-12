Zeer opvallende statistiek voor Ihattaren: 'Ik sta er zelf ook versteld van'

heeft van alle spelers de meeste kilometers afgelegd in de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en RKC Waalwijk. De middenvelder stond negentig minuten op het veld en overbrugde daarin een afstand van 11,7 kilometer, weet ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen.

Van Gangelen zegt bij het programma De Eretribune dat hij ‘een lans’ wil breken voor Ihattaren, die met name opviel met een goede actie voorafgaand aan de 3-2. “Hij heeft de hele wedstrijd volgemaakt en 11,7 kilometer gelopen, het meest van alle spelers op het veld.” Collega Aletha Leidelmeijer reageert verrast: “Echt?”

Van Gangelen antwoordt: “Ja, en hij heeft ook twee kansen gecreëerd, twee schoten afgevuurd, ruim driekwart van zijn persoonlijke duels gewonnen, het is toch eigenlijk best wonderlijk. Maar wel met 3-2 verloren.”

Analist Mario Been benadrukt tot slot: “En daar gaat het om. Het is RKC, niet FC Ihattaren. Het is wel hartstikke leuk voor hem.”

Reactie van Ihattaren

Ihattaren kreeg na afloop te horen dat hij de spelers met de meeste meters was. "Ik sta er zelf ook versteld van. 11,7 kilometer, dat is veel, toch? Het is goed, maar uiteindelijk gaat het om het resultaat. Ik ben blij met die statistieken en dat ik wat leuke acties heb kunnen maken, maar het pijnlijk dat we verliezen."