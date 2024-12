MVV - Feyenoord op tv: hoe laat en waar is dit bekerduel te zien?

Feyenoord komt dinsdagavond in actie in de tweede ronde van de KNVB Beker. De Rotterdammers van trainer Brian Priske reizen af naar Stadion De Geusselt voor een ontmoeting met MVV Maastricht. Hoe laat en op welke zender is deze wedstrijd te zien?

Hoe laat begint MVV - Feyenoord

Dinsdagavond gaat de bal bij het duel tussen MVV en Feyenoord om 21.00 uur voor het eerst rollen. Scheidsrechter Marc Nagtegaal is door de KNVB aangesteld om het duel in Limburg in goede banen te gaan leiden.

Op welke zender wordt MVV - Feyenoord uitgezonden?

Het duel tussen MVV en Feyenoord wordt dinsdagavond uitgezonden op ESPN 3, aangezien de betaalzender op ESPN 1 een schakelshow van alle bekerwedstrijden zal uitzenden. Om 20.15 uur begint de voorbeschouwing van het duel tussen MVV en Feyenoord met analisten op ESPN 3.

Hoe gaat Feyenoord spelen?

Bij Feyenoord worden er een aantal wijzigingen verwacht in de opstelling. Op het kunstgras in Maastricht zal Justin Bijlow vermoedelijk het doel verdedigen en krijgt Quinten Timber naar alle waarschijnlijkheid rust. Voor Luka Ivanusec, die bij Feyenoord zeer weinig minuten maakt, wacht ook een kans in de basis.

