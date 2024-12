MVV deelt 'gênant' wedstrijdverslag: 'Hier zal de KNVB blij mee zijn...'

MVV Maastricht voelt zich bestolen met een 2-2 gelijkspel tegen Vitesse en is woedend op scheidsrechter Laurens Gerrets. De arbiter van dienst kende in de slotfase een strafschop toe aan de bezoekers en wuifde even later een penaltyclaim van MVV weg. Deze beslissingen zorgen voor een vernietigend wedstrijdverslag op de officiële kanalen van de Maastrichtenaren.

Vitesse kreeg in de 87e minuut plotsteling een strafschop, toen Gerrets verrassend naar de stip wees. Hoewel er contact was in de zestien, leek er niet veel aan de hand. Alexander Büttner benutte het buitenkansje en zette de stand op 2-2. In de blessuretijd zag de scheidsrechter een vermeende handsbal van Irakli Yegoian over het hoofd, waardoor MVV géén strafschop kreeg.

De Limburgers deelden daags na het gelijkspel een vernietigend wedstrijdverslag op de eigen kanalen. “Zelden klonk een fluitconcert in de Geusselt zo striemend als vrijdagavond. Scheidsrechter Laurens Gerrets was de gebeten hond. En begrijpelijk, want de slechtste man op het veld gaf Vitesse een discutabele strafschop, en onthield MVV twee minuten later een meer dan duidelijke elfmeter, waardoor de Sterrendragers de derde zege op rij lieten glippen: 2-2”, leest het op de site van MVV.

“Scheidsrechter Gerrets floot de hele wedstrijd al warrig en pietluttig, maar werd in de slotfase echt bepalend”, schrijft de club eveneens. Het wedstrijdverslag wordt afgesloten met een heldere conclusie over de leidsman. “De derde zege op rij binnen handbereik. Maar dat was helaas buiten scheidsrechter Gerrets gerekend, die zijn stempel op de slotfase van het duel drukte en Vitesse met een punt richting Arnhem stuurde, en MVV zwaar gefrustreerd een overwinning ontnam.”

Op X heerst er verbazing over het verslag van MVV. “Ooit was dit één keer licht humoristisch van MVV. Nu wordt het gênant. Op je eigen clubsite schrijven als een gefrustreerde 14-jarige met een fanaccout. Pijnlijk”, is een reactie op het opvallende bericht.