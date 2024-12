Ajax-speler mentaal kapot, PEC Zwolle overweegt stappen na VAR-blunder - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbal-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

PEC Zwolle overweegt juridische stappen na een controversiële VAR-beslissing die hun winnende doelpunt tegen RKC Waalwijk onterecht afkeurde. De KNVB heeft de fout erkend, maar de Zwollenaren zijn nog steeds verontwaardigd. Ondertussen heeft Aston Villa de crisis bij Manchester City verder verdiept door een 2-1 overwinning, wat de druk op coach Pep Guardiola vergroot. Verder wordt verwacht dat Francesco Farioli zijn opstelling drastisch gaat wijzigen voor de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam, terwijl Brian Brobbey openhartig spreekt over zijn mentale worstelingen bij Ajax.

© ESPN

PEC Zwolle denkt aan stappen na VAR-blunder

Artikel gaat verder onder video

De arbitrage heeft zich vrijdagavond in de Eredivisie weer eens van zijn slechtste kant laten zien. Een doelpunt van PEC Zwolle-middenvelder Nick Fichtinger uit een corner werd, na interventie van de VAR, afgekeurd door scheidsrechter Edwin van de Graaf vanwege buitenspel. Maar uit een corner kun je geen buitenspel staan. Na afloop is de KNVB direct door het stof gegaan bij de Zwollenaren, maar PEC denkt nog aan stappen. Lees hier meer over de VAR-blunder.

© Imago

Aston Villa declasseert Manchester City en vergroot crisis voor Pep Guardiola

Manchester City heeft zaterdagmiddag opnieuw een zeer pijnlijke nederlaag geleden. De formatie van coach Pep Guardiola kwam er op bezoek bij Aston Villa totaal niet aan te pas en verloor, al doet de uitslag anders vermoeden, kansloos met 2-1. Het is voor de regerend kampioen van Engeland alweer de negende verliespartij in twaalf wedstrijden in alle competities. Lees hier meer over de crisis bij Manchester City.

© Imago

‘Francesco Farioli kiest tegen Sparta voor zes andere namen bij Ajax’

Ajax-trainer Francesco Farioli gaat zijn opstelling voor de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam op zes posities wijzigen ten opzichte van het bekerduel met Telstar. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Farioli kiest achterin voor drie andere namen, terwijl Wout Weghorst naar verluidt de voorkeur krijgt boven Brian Brobbey. Lees hier meer over de wijzigingen bij Ajax.

© Imago

Ajax-speler mentaal kapot: ‘Zeventig nachten slecht geslapen’