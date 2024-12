‘Francesco Farioli kiest tegen Sparta voor zes andere namen bij Ajax’

Ajax-trainer Francesco Farioli gaat zijn opstelling voor de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam op zes posities wijzigen ten opzichte van het bekerduel met Telstar. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Farioli kiest achterin voor drie andere namen, terwijl naar verluidt de voorkeur krijgt boven .

Het was in de aanloop naar de ontmoeting tussen Ajax en Telstar zeer de vraag wat Farioli zou gaan doen met zijn opstelling. De Italiaan had een paar dagen eerder in de thuiswedstrijd tegen Almere City al voor flink wat andere namen gekozen ten opzichte van het thuisduel met Lazio drie dagen daarvoor. Zo begonnen Bertrand Traoré, Mika Godts en Brobbey tegen Almere City allemaal op de bank. Zij hadden tegen Telstar wél een basisplaats. Het verschil kon het drietal echter niet maken. Traoré bleef nog het langst staan, Godts en Brobbey werden bij een 0-0 tussenstand al naar de kant gehaald.

Volgens Farioli was voor de wedstrijd afgesproken dat zowel Brobbey als Weghorst een helft ging spelen. De Italiaan hield zich aan die afspraak: Brobbey begon, Weghorst kwam direct na de rust binnen de lijnen. Beiden kwamen niet tot scoren, waardoor ze er ongetwijfeld op gebrand zijn om in de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar nog wel hun stempel te drukken. Weghorst lijkt de gelukkige. Het Algemeen Dagblad verwacht de 32-jarige spits uit Borne zondagmiddag aan de aftrap van het uitduel met Sparta. Weghorst wordt op Het Kasteel vergezeld door Traoré en Godts, beiden lijken dus opnieuw een basisplaats te krijgen.

Veel wijzigingen in de verdediging en op het middenveld

Remko Pasveer verdedigt uiteraard het doel. Achterin vinden de meeste wijzigingen plaats ten opzichte van het duel met Telstar. Anton Gaaei, Daniele Rugani en Ahmetcan Kaplan verdwijnen uit het elftal, respectievelijk Devyne Rensch, Josip Sutalo en Youri Baas keren terug in de basis. Baas zette vrijdag nog zijn handtekening onder een nieuw contract bij Ajax. De achterhoede wordt gecompleteerd door Jorrel Hato. Op het middenveld ontbreekt mogelijk Steven Berghuis, die tegen Telstar al na één helft werd gewisseld vanwege pijntjes. Davy Klaassen is normaal gesproken zijn vervanger, terwijl Kenneth Taylor de voorkeur krijgt boven Kian Fitz-Jim. Jordan Henderson behoudt zijn basisplaats.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Weghorst, Godts.

Weerzien met Steijn

De ontmoeting tussen Sparta en Ajax staat uiteraard ook in het teken van het weerzien tussen Ajax en Maurice Steijn. Laatstgenoemde werd anderhalf jaar geleden door Ajax aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, maar het huwelijk mondde uit in een fiasco en Steijn trok de deuren van de Johan Cruijff ArenA na een paar maanden alweer achter zich dicht. Hij is inmiddels alweer even werkzaam als hoofdtrainer van Sparta, maar succesvol is zijn rentree nog niet. Sparta staat zestiende en verloor eerder deze week in de KNVB-beker na strafschoppen van Go Ahead Eagles.

