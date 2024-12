Programma: deze Premier League-wedstrijden worden gespeeld op Boxing Day en rond de jaarwisseling

In de meeste Europese topcompetities wordt rond de feestdagen niet gevoetbald, maar in Engeland dendert de Premier League onverminderd door. In dit artikel vind je het programma op Boxing Day (tweede kerstdag) en rondom de jaarwisseling.

Programma donderdag 26 december (Boxing Day)

13.30 uur: Manchester City – Everton*

16.00 uur: Bournemouth – Crystal Palace

16.00 uur: Chelsea – Fulham*

16.00 uur: Newcastle United – Aston Villa

16.00 uur: Nottingham Forest – Tottenham Hotspur

16.00 uur: Southampton – West Ham United

18.30 uur: Wolverhampton Wanderers – Manchester United*

21.00 uur: Liverpool – Leicester City*

Programma vrijdag 27 december

20.30 uur: Brighton & Hove Albion – Brentford

21.15 uur: Arsenal – Ipswich Town*

Programma zondag 29 december

15.30 uur: Leicester City – Manchester City*

16.00 uur: Crystal Palace – Southampton

16.00 uur: Everton – Nottingham Forest

16.00 uur: Fulham – Bournemouth

16.00 uur: Tottenham Hotspur – Wolverhampton Wanderers

18.15 uur: West Ham United – Liverpool*

Programma maandag 30 december

20.45 uur: Aston Villa – Brighton & Hove Albion

20.45 uur: Ipswich Town – Chelsea

21.00 uur: Manchester United – Newcastle*

Programma woensdag 1 januari

18.30 uur: Brentford – Arsenal*

* Van de wedstrijden met een sterretje is een liveverslag te vinden op FCUpdate.

Waar is de Premier League te bekijken?

De uitzendrechten van de Premier League liggen bij Viaplay. De streamingdienst brengt alle wedstrijden volledig in beeld voor abonnees. Op het open tv-kanaal Viaplay TV, onderdeel van het basispakket van alle tv-aanbieders, wordt op Boxing Day alleen de wedstrijd tussen Manchester City en Everton uitgezonden.