Na de nederlaag van PSV in Heerenveen begint een hoofdrolspeler plots over Ajax

kan zijn geluk niet op na de overwinning van sc Heerenveen op PSV. De doelman had met onder meer een schitterende redding op een kopbal van Ryan Flamingo in de tweede helft een groot aandeel in de knappe Friese prestatie. Volgens Van der Hart is de zege op de regerend landskampioen nóg mooier dan die op Ajax eerder dit kalenderjaar.

Sc Heerenveen zit er dit seizoen eigenlijk nog helemaal niet lekker in, maar zaterdagavond speelde de ploeg van trainer Robin van Persie plots als een échte subtopper die vanaf de eerste minuut geloofde in een goed resultaat tegen de koploper én regerend landskampioen. Het doelpunt van Ion Nicolaescu viel weliswaar pas in minuut 73, maar de Friezen kregen daarvoor al een aantal goede kansen op de openingstreffer. Die had overigens ook aan de andere kant kunnen vallen, ware het niet dat Van der Hart uitpakte met een prachtige reflex op een harde kopbal van Flamingo van dichtbij.

De doelman was na afloop door het dolle heen. “Ik ben zo trots. Trots op die gasten, blij voor het publiek. Zelf besef ik heel goed, dat dit een wedstrijd is die als ik ooit op een dag ben gestopt heel hoog op mijn lijstje van mooiste wedstrijden komt”, zo wordt Van der Hart geciteerd door De Telegraaf. Daarbij gingen de gedachten van de goalie terug naar de thuiswedstrijd tegen Ajax eerder dit kalenderjaar. Sc Heerenveen was slecht uit de winterstop gekomen en had geen van de eerste vier wedstrijden van de tweede seizoenshelft gewonnen, maar walste op 11 februari plots over Ajax heen. Tóch doet de zege op PSV Van der Hart nóg meer plezier. “Deze ga ik nooit meer vergeten. Ik dacht dat het heel moeilijk zou gaan worden om die pot tegen Ajax van vorig jaar te overtreffen met alles wat daarbij hoorde, maar deze is honderd procent mooier.”

Sc Heerenveen nam destijds binnen vijftig minuten een 3-0 voorsprong op de Amsterdammers, die in de tweede helft nog wel terugkwamen tot 3-2 maar er geen gelijkspel uit konden slepen. Tegen PSV hield Van der Hart zijn doel zelfs schoon, wat vooral na de ongekende zeperd van vorig seizoen een prestatie van formaat is. “PSV is zo’n goede ploeg en dan komt er nog een stukje van vorig jaar bij, dat trauma van die 0-8. Dan is het geweldig dat je dit neerzet. Dat is het mooiste wat er is”, aldus de sluitpost, die pas voor de tweede keer dit seizoen een clean sheet noteerde. “We hebben supergoed verdedigd, dus complimenten naar die gasten. Op die twee momenten, eerst met mijn been en daarna die bal die ik onder de lat wegtik, ben ik trots. Vooral die laatste redding is er wel een, die ik me lang blijf herinneren.”

