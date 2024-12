Kranten komen met keihard oordeel over PSV, zelfs titelprolongatie wordt in twijfel getrokken

De Nederlandse kranten zijn zich een hoedje geschrokken van het optreden van PSV op bezoek bij sc Heerenveen. De Eindhovenaren hadden na het teleurstellende optreden in de Champions League tegen Stade Brest het een en ander recht te zetten, maar kwamen in Friesland erg slecht voor de dag en gingen dan ook dik verdiend onderuit (1-0). Volgens clubwatcher Rik Elfrink was het ‘werkelijk niet om aan te zien’ wat de regerend landskampioen op de mat legde.

PSV had eerder deze week goede zaken kunnen doen in de strijd om een plek in de tussenronde van de Champions League, maar liet zich aftroeven door Stade Brest en leed een pijnlijke nederlaag. Waar de Eindhovenaren in Frankrijk nog wel een aantal grote kansen wisten te creëren, werden ze tegen sc Heerenveen niet tot nauwelijks gevaarlijk. PSV leek alleen tussen minuut zestig en zeventig een beetje op de ploeg die de afgelopen weken onder meer FC Utrecht en FC Twente op een hoopje speelde. “Na alle ronkende commentaren na de topprestaties tegen FC Utrecht en FC Twente is PSV de draad ineens helemaal kwijt”, zo schrijft Elfrink dan ook op de website van het Eindhovens Dagblad.

Volgens de clubwatcher is ‘de verkoudheid van afgelopen week in Frankrijk een flinke griep geworden’. “Nadat Stade Brestois deze week al de kwetsbaarheid van PSV bloot wist te leggen, was zaterdagavond sc Heerenveen in het eigen Abe Lenstra Stadion de plaaggeest van weleer. Ruim een uur wist PSV amper iets te creëren en vooral net na rust sloeg de vlam in het Abe Lenstra Stadion in de pan. PSV speelde aan de bal ontzettend zwak en wankelde tijdens momenten van Friese furie. De titelhouder kon amper iets creëren omdat de ploeg de ene na de andere bal verloor en voorin helemaal niks te bieden had”, zo laat Elfrink er geen misverstand over bestaan.

‘PSV had op de flanken net zoveel snelheid als een lelijk eendje’

De Eindhovenaren krijgen het flink te voorduren. Trainer Peter Bosz had besloten om zijn basiself op een aantal posities te wijzigen en hield onder meer Noa Lang en Johan Bakayoko op de bank. Voor hen speelden Ivan Perisic en Malik Tillman op de flanken, maar dat besluit pakte volledig verkeerd uit. “PSV had voor rust op de flanken net zoveel snelheid als een lelijk eendje in de Eredivisie en van enige diepgang was totaal geen sprake. De dit seizoen zo vaak wervelende koploper oogde uitgeblust, afgebot en bijna versteend. Het was ook voor de neutrale voetballiefhebber werkelijk niet om aan te zien wat PSV op de mat legde, zo belabberd was het”, aldus Elfrink.

Vorig seizoen liet PSV sc Heerenveen nog alle hoeken van het eigen stadion zien en werd er met 0-8 gewonnen in misschien wel de beste wedstrijd onder leiding van Bosz. “Het contrast tussen die wedstrijd en wat PSV ditmaal op de mat legde, was erg groot”, zo schrijft Jeroen Kapteijns op de website van De Telegraaf. “PSV speelde een heel stroeve, moeizame wedstrijd, waarin het nauwelijks tot kansen kwam en behoorlijk in verlegenheid werd gebracht door de Heerenveen-aanvallers, die een frissere en scherpere indruk maakten.” Kapteijns zag eveneens dat de wijzigingen van Bosz niet het gewenste effect sorteerden. “Die leidden ertoe dat PSV nauwelijks diepgang in de ploeg had in de voorste linies en dat er weinig verrassing in het spel van de Eindhovenaren zat. Het was heel statisch wat PSV op de mat legde en daar had Heerenveen weinig moeite mee.”

De Friezen profiteerden na ruim zeventig minuten dankbaar van een enorme fout van Ryan Flamingo in de opbouw en namen via Ion Nicolaescu de leiding. PSV probeerde vervolgens nog wel op zoek te gaan naar de gelijkmaker, maar Elfrink zag dat het Eindhovense slotoffensief weinig om het lijf had. “Dat was net zo verrassend en waardevol als een op het laatste moment en zonder enige liefde in elkaar gezette Sinterklaas-surprise. Het contract met vorig seizoen in Heerenveen, toen PSV met 8-0 won, kon bijna niet groter. Het was machteloos en krachteloos wat de Eindhovenaren op de mat legden, de wissels ten spijt.” En zo staat er opeens behoorlijk wat druk op de topper tegen Feyenoord van volgende week. “Als de Eindhovenaren zo blijven spelen als deze week, zijn ze uiteraard nog lang geen kampioen. Dan is het eerder de vraag of ze het überhaupt wel worden”, zo besluit Elfrink.

