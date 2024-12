Ongeduld neemt toe bij PSV-spits Ricardo Pepi

Het ongeduld neemt toe bij , erkent technisch directeur Earnest Stewart van PSV. Dit seizoen bewijst Pepi voortdurend zijn waarde voor PSV: hij scoort gemiddeld iedere 61 minuten in de Eredivisie. Vrijdag mocht hij het als basisklant laten zien tegen FC Twente (6-1) en was Pepi goed voor een doelpunt en een assist.

De Amerikaanse aanvaller maakte dit seizoen tien doelpunten; concurrent De Jong staat op zes. In de Eredivisie scoorde alleen FC Twente-ster Sem Steijn (elf) dit seizoen vaker dan Pepi. Aan trainer Peter Bosz is de taak om Pepi tevreden te houden, ondanks de aanwezigheid van De Jong. “Als je het goed doet, en je maakt doelpunten, kan ik me voorstellen dat je gewoon heel veel minuten wilt spelen”, stelt Stewart bij Goedemorgen Eredivisie. “Dat is menselijk. Misschien is er daarin wat veranderd, maar de manier waarop Ricardo en Luuk ermee omgaan, is hartstikke goed.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Stewart: ‘Kans dat hij volgend jaar nog bij PSV speelt, is niet groot’

'Pepi wordt ongeduldiger'

Hans Kraay junior stelt de vraag of ‘geduld is omgedraaid in ongeduld’ bij Pepi, waarop Stewart antwoordt: “Hij gaat daar steeds meer naartoe, omdat hij het heel goed doet. Als je als invaller niet scoort, dan blijft je geduld hetzelfde. Maar als je het goed doet, dan kunnen ze ongeduldig – of beter gezegd, ongeduldiger – worden. Tot op heden verloopt het allemaal prima. Peter is heel duidelijk in wat hij wil en is altijd in gesprek met de spelers.”

Stewart bevestigt tot slot dat Pepi ‘de spits van de toekomst’ is voor PSV. Maar het is de vraag hoe lang Pepi kan wachten, want hij heeft een belangrijke droom. “Ricardo wil graag eerste spits zijn tijdens het WK 2026. Hij is daar hard op weg naartoe.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hans Kraay confronteert Earnest Stewart: ‘Mag hij voor 40 miljoen euro naar Liverpool?’

Hans Kraay junior is enorm onder de indruk van het spel dat Ismael Saibari momenteel vertoont bij PSV.