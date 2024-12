Opstelling PSV: Bosz houdt Lang én Bakayoko op de bank in Heerenveen

De opstelling van PSV voor het uitduel met sc Heerenveen is bekend. Trainer Peter Bosz kiest in Friesland voor drie nieuwe namen ten opzichte van het elftal dat midweeks onderuitging in het Champions League-duel bij Brest (0-1).

De Eindhovenaren kregen dinsdag de nodige kansen in het miljardenbal, maar kregen de bal niet voorbij de uitblinkende Marco Bizot. Op het middenveld kregen de koploper van de Eredivisie niet echt grip op de Franse tegenstander. Voor Bosz komt het dan ook uitstekend uit dat Joey Veerman, na twee invalbeurten, klaar is om voor het eerst sinds 28 september (Willem II - PSV 0-2) weer aan de aftrap van een officieel duel te verschijnen. De Volendammer neemt de positie van Mauro Júnior op het middenveld in. De Braziliaan start eveneens in de basis in Heerenveen, maar dan op de linksbackpositie. Daar verdwijnt Matteo Dams, die een matige wedstrijd speelde tegen Brest, uit de basis.

Artikel gaat verder onder video

De tweede en derde wijziging vinden we voorin: Johan Bakayoko verdwijnt uit het elftal om plaats te maken voor Ivan Perisic. De ervaren Kroaat is niet speelgerechtigd voor de Champions League dus was er logischerwijs niet bij tegen Brest. Ook links voorin een nieuwe naam: Malik Tillman. De Amerikaan neemt de plek van Noa Lang in, die plaatsneemt op de bank. De positie van Tillman op het middenveld wordt overgenomen door Guus Til.

Opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Mauro; Veerman, Saibari, Til; Perisic, De Jong, Tillman

Welk resultaat verwacht jij bij sc Heerenveen - PSV? Laden... 17.2% Winst Heerenveen 4% Een gelijkspel 78.8% Winst PSV 99 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Twee wintertransfers lijken aanstaande bij PSV

De supporters van PSV kunnen zich voorbereiden op in ieder geval twee transfers.