PSV overweegt steunpilaar tóch nieuw contract aan te bieden: 'Of dat nog zin heeft is maar de vraag'

PSV overweegt volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad om tóch nog een poging te gaan wagen het aflopende contract van eerste doelman te verlengen. De 32-jarige Argentijn is ook in zijn derde seizoen in Eindhovense dienst onomstreden onder de lat, maar mag vanaf 1 januari officieel met andere clubs praten over een zomerse overstap.

In de zomer van 2022 nam PSV Benítez transfervrij over van het Franse OGC Nice. Inmiddels heeft de Argentijn 111 wedstrijden voor de regerend kampioen van Nederland achter zijn naam, waarin hij 41 keer 'de nul' hield en gemiddeld nét iets minder dan één tegendoelpunt per wedstrijd hoefde te incasseren (110 stuks).

Afgelopen zomer werd Benítez met zijn op dat moment nog eenjarige contract al in verband gebracht met een vertrek bij PSV. Atlético Madrid wilde de Argentijn graag naar LaLiga halen, maar het bod van 'net iets onder de twee miljoen euro' van de Rojiblancos werd door de Eindhovenaren lachend van tafel geveegd. Over een paar dagen mag Benítez officieel praten met andere clubs, maar PSV overweegt volgens Elfrink om alsnog een poging te wagen de omenkelvoudig international langer binnenboord te houden, "omdat hij enerzijds in verreweg de meeste wedstrijden prima voldoet en omdat het aantrekken van een nieuwe doelman weer een behoorlijke som geld kan kosten."

Vlak na het verstrijken van de transferdeadline schreef Elfrink nog dat PSV geen haast had met het aanbieden van een nieuw contract aan Benítez. De club zou om zich heen willen kijken of er een 'nog betere doelman' te vinden zou zijn. De club wil inmiddels dus wél graag door met Benítez, ook omdat die steeds beter gaat meevoetballen. Elfrink plaatst wel de nodige vraagtekens bij de plannen van PSV: "Of dat nog zin heeft, is overigens maar de vraag", schrijft de clubwatcher. "De macht ligt (...) bij Benítez, die kan kiezen uit meerdere clubs en ook zomaar kan besluiten om iets anders te gaan doen", stipt de journalist aan.

