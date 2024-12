'Real Madrid wil toeslaan als Manchester City wordt uitgesloten van Europees voetbal'

Real Madrid is van plan een slaatje te slaan uit een eventuele bestraffing voor Manchester City. Bij De Koninlijke hoopt men dat de kwakkelende topclub wordt uitgesloten van deelname aan Europees voetbal, waardoor de komst van naar Madrid een stuk realistischer zou worden.

Manchester City wordt beschuldigd van het veelvuldig overtreden van de financiële reglementen die de Premier League heeft opgesteld. Tegen de Citizens lopen niet minder dan 130 aanklachten, nadat er in eerste instantie 115 mogelijke overtredingen werden onderzocht. Begin december zijn de verhoren en onderzoeken naar de vermeende overtredingen afgerond, naar verwachting hoort de club in februari 2025 of zij schuldig worden bevonden en zo ja, welke straf daarbij wordt opgelegd. Tot de mogelijke sancties behoren onder meer een boete, puntenaftrek of in het ergste geval zelfs degradatie.

In dat laatste geval wordt City uitgesloten van deelname aan Europees voetbal, een scenario dat absoluut niet aantrekkelijk is voor sterspelers als Haaland. De Noorse goalgetter staat op 24-jarige leeftijd al op 46 Champions League-treffers, maar wil hij in de buurt komen van de all time topscorers van het miljardenbal dan kan hij zich geen seizoen (of zelfs meerdere seizoenen) absentie veroorloven. Ter vergelijking: Cristiano Ronaldo is op dit moment de man met de meeste Champions League-goals achter zijn naam (130), gevolgd door Lionel Messi (129) en Robert Lewandowski (101).

Cadena SER (via Football España) meldt dat Real bij een Europese uitsluiting van Manchester City van plan is om de ontsnappingsclausule in het contract van Haaland te activeren. De Madrilenen zouden met de komst van de Noor hun droomvoorhoede, die verder zou bestaan uit Kylian Mbappé en Vinícius Júnior, compleet hebben. Mocht die opzet slagen, dan lijkt Rodrygo het voornaamste kind van de rekening te worden en mogelijk zijn heil elders zal willen gaan zoeken.

