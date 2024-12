Schrikbarende tweet over Erling Haaland gaat viraal

Manchester City bevindt zich in de grootste vormdip in jaren en onttrekt zich bepaald niet aan die malaise. De spits was in zijn laatste drie wedstrijden geen enkele keer gevaarlijk, blijkt uit schrikbarende statistieken die viraal gaan op X.

De laatste drie wedstrijden van Manchester City waren tegen Juventus (2-0 nederlaag in de Champions League), Manchester United (1-2 nederlaag) en Aston Villa (2-1 nederlaag). Haaland stond in al die wedstrijden negentig minuten op het veld. Hij noteerde in totaal negentien passes, maar nul schoten. Dat komt ook deels doordat de aanvoer ontbrak, maar Haaland zegt ‘in eerste instantie’ naar zichzelf te kijken. Ook op andere statistieken, zoals het aantal dribbels, belangrijke passes, intercepties of voorzetten, is zijn score nul.

Artikel gaat verder onder video

“Ik speel niet goed genoeg”, erkent hij in gesprek met TNT Sports na de overwegend kansloze 2-1 nederlaag tegen Aston Villa. “Ik benut mijn kansen niet. Ik moet beter presteren en harder werken, want dit is simpelweg niet goed genoeg.”

LEES OOK: FC Barcelona in verband gebracht met Haaland: sportief directeur reageert

Haaland erkent dat het zelfvertrouwen bij de spelers niet groot is momenteel. "We weten hoe belangrijk zelfvertrouwen is. Je kunt merken dat een gebrek aan zelfvertrouwen invloed heeft op ieder mens. We moeten verdergaan en positief blijven, ook al is dat moeilijk. We moeten hard blijven werken.” Manchester City staat zesde in de Premier League, met 27 punten uit 17 duels. Koploper Liverpool heeft twee duels minder gespeeld en kan het gat vergroten tot liefst vijftien punten, indien die wedstrijden worden gewonnen.

Haaland: 'We geloven in Guardiola'

Hoewel de druk op hoofdtrainer Pep Guardiola toeneemt, en fans van tegenstanders regelmatig zingen over zijn vermeende aanstaande ontslag, staat Haaland nog vierkant achter de Spanjaard. “Zoals hij zelf al zei: hij heeft zes landstitels gewonnen in zeven jaar tijd. Dat mag je nooit vergeten. Hij gaat een oplossing vinden om het om te draaien. We geloven nog steeds in hem. We moeten nu harder gaan werken dan ooit."

Erling Haaland in his last 3 FULL GAMES vs Juventus, Manchester United & Aston Villa COMBINED:



• 19 passes

• 0 goals

• 0 assists

• 0 dribbles completed

• 0 key passes

• 0 shots on target

• 0 shots blocked

• 0 shots

• 0 long balls

• 0 crosses

• 0 interceptions pic.twitter.com/51jPV9Bp3l — TheEuropeanLad (@TheEuropeanLad) December 21, 2024