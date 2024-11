FC Barcelona in verband gebracht met Haaland: sportief directeur reageert

FC Barcelona werd nog niet zo lang geleden in verband gebracht met de komst van , maar volgens sportief directeur Deco is de huidige koploper van Spanje helemaal niet bezig met een ‘negen’. De Portugees is zeer te spreken over . De Pool is dit seizoen uitstekend op dreef en heeft een clausule die zijn contract automatisch verlengt tot de zomer van 2026.

FC Barcelona telde in de zomer van 2022 minstens 45 miljoen euro neer voor de komst van Lewandowski. De Pool had tijdens zijn eerste seizoen meteen een groot aandeel in de eerste landstitel sinds 2019, maar heeft evenals zijn ploeggenoten een moeizaam afgelopen seizoen achter de rug. De speculaties over de toekomst van Lewandowski namen toe, niet in de laatste plaats omdat FC Barcelona in de persoon van Vitor Roque al een toekomstige opvolger naar Catalonië had gehaald. Maar Roque is teleurgesteld in FC Barcelona en speelt dit seizoen op huurbasis voor Real Betis, terwijl Lewandowski al het ene na het andere doelpunt heeft gemaakt.

Lewandowski kwam dit seizoen tot op heden zeventien keer in actie en was al negentien keer trefzeker. Hij heeft een groot aandeel in het vooralsnog succesvolle seizoen van FC Barcelona, waardoor de twijfels en speculaties over zijn toekomst grotendeels naar de achtergrond zijn verdwenen. Zelfs nadat FC Barcelona vorige maand nog in verband werd gebracht met de komst van Haaland. Volgens Sport had president Joan Laporta een ‘strategie’ bedacht om de topschutter van Manchester City vóór het verstrijken van zijn termijn in 2026 naar FC Barcelona te halen. Door de mogelijke straf voor de Engelse topclub vanwege het overtreden van de financiële regels én de onzekerheid omtrent Pep Guardiola zijn toekomst zou Barça mogelijkheden zien.

FC Barcelona niet bezig met komst nieuwe spits

Maar van de komst van Haaland, überhaupt een nieuwe spits is op dit moment geen sprake, zo verzekert Deco in gesprek met Mundo Deportivo. “Het is geen prioriteit want we moeten ons focussen op dit seizoen. Natuurlijk moeten we werkzaamheden verrichten voor de toekomst, maar als we meer aan de toekomst werken vergeten we het heden. We moeten denken aan wat we nu moeten doen en niet aan wat we in de toekomst moeten doen, want wat dit seizoen gebeurt kan invloed hebben op de toekomst. Het is voor ons niet genoeg om aan de toekomst te denken”, aldus de sportief directeur, die hoopt dat Lewandowski zijn huidige vorm kan doorzetten. “Hij is voor mij een van de beste professionals die ik in mijn leven heb gezien. Het is geen toeval dat hij hier is, dat hij zoveel doelpunten heeft gemaakt of op 36-jarige leeftijd op dit level zit.”

FC Barcelona ziet voorlopig geen reden om afscheid te nemen van Lewandowski. “Ik denk dat het heel moeilijk is om een spits zoals Robert te vinden. Er zijn misschien twee van zijn level. Misschien Haaland of iemand anders. Er zijn niet zoveel van zijn level beschikbaar.” Haaland werd onlangs dus nog gelinkt aan FC Barcelona, maar Deco is erg duidelijk over de eventuele komst van de Noor. “We moeten eerst kijken of Haaland is wat we willen in de toekomst. Dat weten we nu niet. Op dit moment willen we geen enkele ‘negen’. We hebben Robert. We zijn er niet mee bezig. Als de tijd komt om een beslissing te maken, en die moet ik maken, zullen we de opties overwegen. Maar ik denk dat dit niet het moment is om over welke speler dan ook te praten.”

Contractverlenging Lewandowski

Bovendien heeft Lewandowski nog een doorlopend contract bij FC Barcelona. De Pool tekende in de zomer van 2022 voor drie seizoenen, maar zijn overeenkomst wordt binnenkort automatisch verlengd. FC Barcelona en Lewandowski namen ruim twee jaar geleden een clausule op die automatisch wordt verlengd als hij dit seizoen in de helft van de competitiewedstrijden meer dan 45 minuten in actie komt. De oud-speler van onder meer Borussia Dortmund en FC Barcelona verscheen dit seizoen tot op heden in alle competitieduels binnen de lijnen. Hij maakte in acht duels de negentig minuten vol, vijf keer werd hij voortijdig naar de kant gehaald.

Robert Lewandowski is op dit moment de beste spits ter wereld Laden... 60.4% Eens 39.6% Oneens 53 stemmen

