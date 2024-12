Ihattaren verkeert in uitstekende vorm en helpt RKC met zeer fraaie assist

was vrijdagavond opnieuw belangrijk voor RKC Waalwijk. In de wedstrijd tegen PEC Zwolle had de aanvallende middenvelder een zeer fraaie assist in huis op de openingstreffer van .

Na een kleine negen minuten spelen mocht Ihattaren aanleggen voor een hoekschop. De behendige linkspoot had een uitstekende trap in zijn benen en bereikte spits Zawada die van binnen het vijfmetergebied de bal achter PEC Zwolle-doelman Jasper Schendelaar kon koppen. Voor de Poolse spits was het alweer zijn vijfde treffer in de afgelopen vier wedstrijden.

Ihattaren, die bij RKC Waalwijk een nieuwe kans heeft gekregen om door te breken in het betaalde voetbal, is de laatste weken sowieso in vorm. Eind november maakte de pas 22-jarige middenvelder tegen sc Heerenveen vanaf de strafschopstip zijn eerste treffer, terwijl hij vorige week tegen Fortuna Sittard ook al liet zien nog altijd prima te kunnen voetballen. PEC Zwolle kwam vlak voor rust op 1-1 door een benutte strafschop van Dylan Vente.

Oskar Zawada kopt RKC op aangeven van Mohamed Ihattaren op voorsprong. ⚽#rkcpec — ESPN NL (@ESPNnl) December 20, 2024

