Super League-organisator sneert naar UEFA bij introductie nieuw format

A22 heeft een nieuw voorstel voor de Super League ingediend bij de UEFA en de FIFA, zo maakt de organisatie bekend. Het nieuwe format zal, in tegenstelling tot het voorstel van 2021, een open systeem zijn, waarbij kwalificatie is gebaseerd op de prestaties in nationale competities.

In april 2021 kondigde Florentino Pérez de Europese Super League aan, gesteund door twaalf clubs. Wat volgde was een hoop kritiek vanuit fans, spelers, nationale bonden en de UEFA en FIFA, die dreigden met sancties voor deelnemende clubs. Uiteindelijk trokken de meeste betrokken clubs zich terug, maar onder meer Barcelona en Real Madrid bleven volharden. In december 2023 stelde het Europese Hof van Justitie deze clubs in het gelijk, waardoor de Super League toch opgericht mocht worden.

Een jaar later heeft A22, de organisator achter de Super League, een nieuw format voor de competitie aangekondigd. De Unify League, zoals het nu gaat heten, zal bestaan uit vier verschillende niveaus: de Star League, de Gold League, de Blue League en de Union League. Dit zijn open competities, waar zich in totaal jaarlijks 96 clubs uit 55 verschillende nationale competities voor kunnen kwalificeren. De clubs worden opgedeeld in groepen van acht teams, waardoor iedereen zeven thuiswedstrijden en zeven uitwedstrijden speelt. In de Star en Gold League, waaraan allebei 16 clubs deelnemen, zullen de bovenste vier uit iedere poule doorgaan naar de kwartfinales, terwijl dat in de Blue en Union Leagues, met 32 ploegen per competitie, de bovenste twee zijn.

Alle wedstrijden gratis te zien

Bij de aankondiging haalt A22 ook uit naar de manier waarop voetbal, onder meer door de UEFA, momenteel naar de fans gebracht wordt. “Wedstrijden worden al jaren op dezelfde manier naar fans gebracht: via betaalservices. Hoewel fans hiermee wedstrijden kunnen kijken vanuit huis, is technologie geëvolueerd en zal voetbal mee moeten evolueren”, klinkt het. Het bedrijf geeft aan dat er, om al het voetbal van tegenwoordig te kunnen zien, vaak twee of drie abonnementen nodig zijn. “Er moet opnieuw worden nagedacht over het voetbal”, stelt A22. Daarom is het plan om alle wedstrijden in de Unify League uit te zenden op een gratis streamingdienst. Er wordt ook een reclamevrije betaalde versie genoemd.

🗣️The Unify League reflects years of extensive engagement with clubs, leagues and other parties that revealed a number of pressing challenges facing in football. Our proposal tackles these key challenges and is fully aligned with UEFA's European Sports Model. pic.twitter.com/eFmFld22XK — A22 Sports (@A22Sports) December 17, 2024

