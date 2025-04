Martins Indi wekt woede met gedrag na AZ - Feyenoord: 'Wat een triestigheid'

De spelers van AZ gingen na de nederlaag tegen Feyenoord (0-1) in gesprek met de harde kern. Alleen aanvoerder zou daar weinig zin in hebben gehad.

Een supporter van AZ schrijft op X: "BMI schandalige aanvoerder, wat een triestigheid weer na de wedstrijd. Gewoon even meteen naar binnen willen lopen. Meteen die aanvoerdersband afpakken, blij als we daar vanaf zijn zeg."

Martins Indi stond na de nederlaag wel ESPN te woord. “We begonnen goed aan de wedstrijd en hadden goed de druk erop. Zij hadden genoeg aan één doelpunt. We hadden wat mogelijkheden en het is jammer dat we niet konden doordrukken.”

Martins Indi denkt dat er meer in zat voor AZ. “We hadden meer geloof moeten hebben”, zei hij over de wedstrijd. “Onze veldbezetting had iets beter gemoeten, zodat we makkelijker aan aanvallen konden toekomen. We willen nu nog steeds in de top vier eindigen en Europees voetbal afdwingen.”

AZ maakt een moeizame fase door. De laatste vijf officiële wedstrijden werden niet gewonnen door de ploeg van Maarten Martens. Door de nederlaag tegen Feyenoord is de derde plek volledig uit zicht geraakt.

