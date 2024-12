Erwin Koeman haalt uit naar Sjoerd van Ramshorst: 'Waar heb jij het in godsnaam over?'

Erwin Koeman heeft zich zondagavond tijdens Studio Voetbal geërgerd aan Sjoerd van Ramshorst. De presentator noemde Stade Brest, dat midweeks in de Champions League met 1-0 te sterk was voor PSV, 'toch ook geen topclub'. Koeman vindt dat 'veel te laatdunkend' en wijst op de resultaten die de werkgever van dit seizoen heeft behaald in het miljardenbal.

PSV speelde dinsdag in Guingamp, waar Brest naar uitweek voor het Champions League-treffen, vooral een hele slordige wedstrijd. Desondanks dwong het elftal van trainer Peter Bosz een handvol kansen af, maar de uitblinkende Bizot bleek de hele avond niet te passeren. Aan de andere kant schoot Brest er via Julian le Cardinal wél eentje in, waardoor de drie punten in Frankrijk bleven. Vier dagen later ging PSV in de Eredivisie opnieuw onderuit: sc Heerenveen was in Friesland óók met 1-0 te sterk voor de koploper van de Eredivisie.

Van Ramshorst stelde zondagavond in Studio Voetbal dat Brest 'toch ook geen topclub' is en kreeg bijval van Ibrahim Afellay. De oud-PSV'er merkte wel op: "Maar dat is wel een ploeg die je het vuur aan de schenen legt. Er volle bak op klapt en fysiek in staat is om het PSV heel moeilijk te maken." Koeman hoorde het met verbazing aan, zo zegt de oud-international en oudere broer van bondscoach Ronald Koeman in De Rood Wit Podcast: "Ik zat met een schuin oog Studio Voetbal te kijken, ik weet niet hoe die presentator heet, maar die liet zich wel heel laatdunkend uit over Brest. Dan denk ik: waar heb jij het in godsnaam over?", aldus Koeman.

Koeman lepelt vervolgens de Champions League-resultaten van Brest op om zijn punt kracht bij te zetten: "Ze winnen met 4-0 van Red Bull Salzburg, tegen Sturm Graz met 2-1 en thuis tegen Bayer Leverkusen wordt het 1-1. En nu winnen ze van PSV, dus dan denk ik: waar heb jij het in godsnaam over?" De onderschatting beperkt zich in de ogen van Koeman niet tot enkel Brest: "Wij denken allemaal veel te makkelijk over Frans voetbal, in dit geval. Ga maar spelen tegen Olympique Lyon, Olympique Marseille, AS Monaco of Paris Saint-Germain. In Frankrijk lopen zoveel sterke jongens rond. Ook vaak donkere jongens, sterke gasten die erg wendbaar en snel met de bal zijn. Tegen PSV bleek dat ze een hele goede counter speelden. En: natuurlijk had PSV moeten scoren, maar als PSV op dat moment net niet goed genoeg is, dan krijgen ze met Brest ook een probleem, dat is gebleken. We moeten niet maar denken dat wij in Nederland alleen maar voetballen, want dat gevoel heb ik wel eens", besluit Koeman zijn betoog.

