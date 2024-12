Van Wolfswinkel voorspelde het al: 'Als ik jou niet binnen twee jaar in Oranje zie...'

had jaren geleden al gezien dat een grote speler zou worden. In een ontmoeting met de middenvelder vertelde de speler van FC Twente tegen Reijnders dat hij snel in Oranje zou komen.

Tijdens Rondo vertelt Van Wolfswinkel dat hij geniet van Reijnders, die dit seizoen met AC Milan een heel sterk seizoen doormaakt. "Dit zijn wel de mooie voetballers om naar te kijken. Dat zag je bij AZ al, hadden wij het heel lastig bij hem."

Het duurde even voordat Reijnders doorbrak. Pas in het seizoen 2022/2023 was hij echt een vaste waarde in Alkmaar. Van Wolfswinkel zegt daarover: "Toen is hij nooit meer weggegaan, hij heeft laten zien dat hij daar hoorde en die lijn trekt hij gewoon door."

Presentator Wytse van der Goot vraagt vervolgens aan Van Wolfswinkel of hij dit niveau van Reijnders toen al verwacht had. "Volgens mij heb ik dat wel eens tegen hem gezegd: 'Als ik jou niet binnen twee jaar in het Nederlands elftal als vaste basisspeler zie, dan snap ik er niks van.' Gewoon tijdens de wedstrijd. Als hij een wereldbal geeft, kan ik daar ook gewoon van genieten."

