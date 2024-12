Wilfred Genee geeft toe dat hij donderdagavond slecht op tv is verschenen

Wilfred Genee geeft toe dat de heren van Vandaag Inside donderdagavond geen al te beste uitzending hebben neergezet. De presentator van het programma is kritisch op zichzelf, zo geeft hij aan in gesprek met De Telegraaf.

Na afloop van de uitzending van Vandaag Inside, waarin het nieuwe contract van de drie heren live op televisie werd ondertekend, wachtte verslaggever Jordi Versteegen van De Telegraaf de hoofdrolspelers buiten het pand op. Bargast Ben van den Burg kwam als eerst bij hem langs en kreeg direct een vraag over het niveau van de uitzending: "Of de heren gespannen waren voor het tekenen van een nieuw contract? Ik weet het niet. Ik denk het. Er zat geen energie in", viel hem op. "Of ze dachten: we hebben getekend, laat maar zitten."

Wilfred Genee werd vervolgens ook geconfronteerd met de 'slechte' uitzending van Vandaag Inside. De presentator zoekt het bij zichzelf: "Ik was vandaag niet zo in topvorm. Ik was een beetje moe. Ik merk wel dat het einde van het seizoen, althans het eerste gedeelte daarvan, er een beetje aan zit te komen", geeft Genee toe. De presentator denkt niet dat het iets te maken heeft met de onderhandelingen die er in de afgelopen weken werden gevoerd met Talpa: "Dan moet je niet te groot maken."

De presentator van het programma hoopt wel dat het Vandaag Inside-trio, zoals genoemd werd in de uitzending, met Talpa-baas John de Mol uit eten gaat: "Of het gaat gebeuren? Nou, ik moet het nog zien, maar het zou wel leuk zijn. Het zou geen kwaad kunnen", besluit Genee.

