Ajax en AS Roma bereiken akkoord over Rensch, Makkelie en Vermeulen clashen in Studio Voetbal - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ajax en AS Roma hebben een akkoord bereikt over de transfer van Devyne Rensch. De rechtsback reist maandag nog af naar Rome om de transfer af te ronden. Ondertussen was er een felle discussie tussen Danny Makkelie en Arno Vermeulen in Studio Voetbal over een strafschop voor PSV. Verder hebben Ajax-fans op social media een oproep gedaan aan Alex Kroes om het contract van Rayane Bounida te verlengen. Valentijn Driessen stelt dat Brian Priske zijn langste tijd als trainer van Feyenoord heeft gehad, en Ziggo Sport komt met goed nieuws voor voetballiefhebbers door Europese wedstrijden gratis aan te bieden.

Ajax en AS Roma bereiken akkoord over Rensch

Ajax en AS Roma hebben een akkoord bereikt over de transfer van Devyne Rensch. De rechtsback reist maandag nog af naar Rome om de transfer af te ronden. Ajax ontvangt naar verluidt vijf tot zes miljoen euro voor de verdediger, die uit de jeugdopleiding van Ajax komt. Lees hier meer over de transfer van Rensch.

Makkelie en Vermeulen clashen in Studio Voetbal

Danny Makkelie en Arno Vermeulen zijn zondagavond bij Studio Voetbal in een felle discussie terechtgekomen over een strafschop voor PSV in het duel met PEC Zwolle. Makkelie vond het een overduidelijke penalty, terwijl Vermeulen het daar volstrekt mee oneens was. Lees hier meer over de discussie tussen Makkelie en Vermeulen.

Ajax-fans doen op social media massaal oproep aan Alex Kroes

Ajax-fans hebben op social media een oproep gedaan aan Alex Kroes om het contract van Rayane Bounida te verlengen. De aanvallende middenvelder beschikt over een aflopend contract en was maandagavond weer trefzeker voor Jong Ajax. Lees hier meer over de oproep van de Ajax-fans.

'Priske is een dead man walking, namen van Van Bronckhorst, Van Bommel en Ten Hag vallen'

Valentijn Driessen stelt dat Brian Priske zijn langste tijd als trainer van Feyenoord heeft gehad. De Rotterdammers stelden opnieuw teleur tegen Willem II (1-1). Namen van mogelijke opvolgers zoals Van Bronckhorst, Van Bommel en Ten Hag circuleren al in Rotterdam. Lees hier meer over de situatie bij Feyenoord.

