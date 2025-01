Pierre van Hooijdonk walgt van 'voetbaldiscriminatie' rond Ajax en Feyenoord

Pierre van Hooijdonk vindt het totaal niet kunnen hoe er met buitenlandse trainers in Nederland wordt omgesprongen. De oud-voetballer ziet dat de berichtgeving rondom Brian Priske (Feyenoord) en Francesco Farioli (Ajax) buitenproportioneel negatief is.

Het verhaal van beide trainers is bekend. Priske stapte, net als Farioli, aan het begin van dit seizoen in bij zijn nieuwe club. De Deen nam het over van Arne Slot, die zeer geliefd was in De Kuip en nu zijn uitmuntende prestaties voortzet bij Liverpool. Priske pakte gelijk de Johan Cruijff Schaal ten koste van PSV, maar struikelde vervolgens meermaals met zijn ploeg in de Eredivisie. In de Champions League is de play-offronde behaald, maar de mindere prestaties in Nederland en geruchten over geruzie binnen de technische staf zouden ertoe hebben geleid dat Priske ontslagen zou worden, volgens diverse media. Eindstand: de trainer zit nog steeds op zijn post.

Bij Farioli leeft een ander verhaal. De Italiaanse trainer pakt met Ajax, en vooral in vergelijking met vorig seizoen, opvallend veel punten: in de Eredivisie hebben de Amsterdammers één verliespunt meer dan koploper PSV. Het spel is echter vaak niet om over naar huis te schrijven. Daarover krijgt Farioli dan ook veel kritiek.

Van Hooijdonk geeft bij Studio Voetbal aan dat die commentaren en artikelen over buitenlandse coaches vaak buitenproportioneel zijn. "Priske maakt op mij een zeer charmante en correcte indruk. Dit (de polemiek rondom zijn persoon van afgelopen week, red.) verdient zo iemand niet. Eigenlijk kun je spreken van 'voetbaldiscriminatie' van de buitenlandse trainers. Bij Farioli ook, je kunt er van alles van vinden, maar Ajax staat gewoon tweede. Hij krijgt bakken met kritiek. Roger Schmidt is ook met pek en veren weggestuurd bij PSV."

De voetbalanalist legt zijn punt nog even verder uit. "Die buitenlandse trainers komen hier eigenlijk alleen en ze krijgen veel minder steun dan de Nederlandse collega's. We geven makkelijker kritiek aan de buitenlandse trainers." Ook Rafael van der Vaart had te doen met Priske. "Het wordt wel heftig op een gegeven moment. Uiteindelijk is het ook gewoon een mens. Richting hem (Priske, red.) vond ik het wel heel lelijk hoor, wat er in de kranten werd geschreven." Zo refereert de oud-Ajacied onder meer naar de woorden 'dead man walking'.

