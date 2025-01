Ajax - Galatasaray op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op donderdag 30 januari 2025 staat de spannende Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray op het programma. De wedstrijd wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en belooft een boeiende confrontatie te worden. Voor de fans die niet in het stadion aanwezig kunnen zijn, is er goed nieuws: de wedstrijd wordt live uitgezonden op televisie.

Hoe laat begint Ajax - Galatasaray?

De aftrap van de wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray is om 21:00 uur. Zorg dat je op tijd klaar zit om niets van de actie te missen.

Op welke zender is Ajax - Galatasaray te zien?

De Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray wordt live uitgezonden op Ziggo Sport. Ziggo Sport is beschikbaar voor Ziggo-klanten op kanaal 14. Voor niet-Ziggo-klanten is Ziggo Sport Totaal beschikbaar als aanvullend pakket bij diverse providers.

Recente prestaties van Ajax en Galatasaray

Ajax heeft in de laatste vijf wedstrijden wisselende resultaten geboekt. De Amsterdammers verloren recent van RFS met 1-0, maar wisten wel te winnen van Heerenveen (0-2) en Sparta (0-2). Galatasaray daarentegen heeft een ongeslagen reeks van vijf wedstrijden, met onder andere een overwinning op Konyaspor (1-0) en een gelijkspel tegen Dynamo Kyiv (3-3).

Stand in de Europa League

In de huidige competitie staat Ajax op de zestiende plaats met tien punten uit zeven wedstrijden. Galatasaray doet het iets beter en staat negende met dertien punten. Beide teams zullen gebrand zijn om deze Europese wedstrijd te winnen. De Amsterdammers hebben nog een resultaat nodig om zeker te zijn van de play-offronde. Bij een overwinning is de ploeg van Francesco Farioli zeker van een langer Europees avontuur.