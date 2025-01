Ajax in de schijnwerpers: Bounida's toekomst onzeker en kritiek op Farioli - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ajax domineert het nieuws met de onzekerheid rondom Rayane Bounida, die mogelijk de club verlaat vanwege moeizame contractonderhandelingen. Ondertussen ligt trainer Francesco Farioli onder vuur vanwege zijn beleid, dat volgens critici het zelfvertrouwen van spelers als Brian Brobbey en Wout Weghorst heeft aangetast. Ook Feyenoord en PSV maken de nodige transferbewegingen, terwijl de Europese competities zich opmaken voor spannende duels.

© ESPN

Rayane Bounida vraagt Ajax om eerste elftal-salaris

Ajax heeft Rayane Bounida de belofte gedaan dat hij zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen mag laten zien bij de hoofdmacht, maar de aanvallende middenvelder zal dan wel eerst akkoord moeten gaan met salarisvermindering. Voetbal International bevestigt dat de onderhandelingen tussen Ajax en Bounida ‘moeizaam’ verlopen. Lees hier meer over de situatie van Bounida.

© Imago/realtimes

‘Treurigmakende’ situatie rondom Ajax-speler

Valentijn Driessen haalt in zijn column voor De Telegraaf genadeloos uit naar de beleidsbepalers van Ajax. De Amsterdamse club slaagt er maar niet in om Brian Brobbey aan het scoren te krijgen, en dat heeft volgens Driessen met name te maken met ‘Team Francesco Farioli’. Lees hier meer over de kritiek op Farioli.

© Imago

Van Gelder: 'Twee Ajax-spelers zijn hun zelfvertrouwen kwijt door Farioli'

Wout Weghorst en Brian Brobbey zijn volgens Jack van Gelder ‘hun zelfvertrouwen kwijt’, zo stelt de sportverslaggever in De Oranjezondag. De twee spitsen van Ajax zijn slachtoffer van het roulatiesysteem van Francesco Farioli. Lees hier meer over de situatie van Weghorst en Brobbey.

© Imago

Voetbal International: Milan maakt zichzelf belachelijk met mager bod voor Giménez

AC Milan is duidelijk geïnteresseerd in Santiago Giménez van Feyenoord, maar lijkt financieel gezien niet te voldoen aan de voorwaarden van de Rotterdamse club. De Milanezen hebben namelijk een zeer mager bod van twintig miljoen euro bij Dennis te Kloese neergelegd. Lees hier meer over de situatie rondom Giménez.

© Imago

PSV bereikt akkoord en verdient miljoenen aan transfer naar Saudi-Arabië