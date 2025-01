Van Gelder: 'Twee Ajax-spelers zijn hun zelfvertrouwen kwijt door Farioli'

Wout Weghorst en Brian Brobbey zijn volgens Jack van Gelder ‘hun zelfvertrouwen kwijt’, zo stelt de sportverslaggever in De Oranjezondag. De twee spitsen van Ajax zijn slachtoffer van roulatiesysteem van Francesco Farioli, die een flinke veeg uit de pan krijgt van Van Gelder.

Zowel Brobbey als Weghorst kan dit seizoen niet rekenen op een vaste basisplaats. Farioli hanteert, zoals bekend, een systeem met veel roulaties, waardoor de spitsen van Ajax het moeten doen met weinig speeltijd. Vorige week kwam naar buiten dat West Ham United geïnteresseerd is in Brobbey en Van Gelder reageert op de transferperikelen.

“Zouden ze in Londen naar de Eredivisie kijken, of hebben ze daar geen abonnement op ESPN?”, vraagt Hélène Hendriks aan Van Gelder. “Ik denk dat ze alleen naar statistieken van vorig seizoen hebben gekeken, daarna zijn ze opgehouden. West Ham is geïnteresseerd omdat hun spits voor een langere tijd is uitgeschakeld”, begint de 74-jarige televisiepersoonlijkheid. “Hij heeft tóch een seizoen gehad waarin hij wél scoorde en het is een sterke jongen, die in het Engelse voetbal best zou kunnen gedijen. Als je een speler koopt voor ongeveer 35 miljoen euro, tel je in Engeland niet eens mee, dan ben je een goedkope aankoop”, vervolgt Van Gelder.

De voormalig commentator denkt dat Brobbey in Nederland niet meer gaat slagen. “Het lijkt gewoon niet te lukken en het wordt steeds erger”, meent Van Gelder, die vervolgens de pijlen richt op Farioli. “Die heeft de ploeg naar de tweede plaats gebracht, maar hij heeft twee spitsen kapotgemaakt: Brobbey en Weghorst. Dat mag je hem verwijten. Die zijn allebei hun zelfvertrouwen kwijt”, weet hij. “Weghorst kan daar beter mee omgaan omdat hij wat ouder is, maar aan Brobbey gaat het vreten…”, aldus Van Gelder.

