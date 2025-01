Ajax-fans klagen steen en been over nieuwtje van de dag: 'Hele grote clown'

wordt donderdag opeens in verband gebracht met een overstap naar AS Monaco. Daar zijn de fans van Ajax niet van gediend, terwijl ook de potentiële vervanger van de oud-speler van Liverpool niet tot de verbeelding spreekt.

Eerder op donderdag brak het nieuws uit dat Henderson dichtbij een overstap is naar het Franse Monaco. Volgens transferexpert is een 'here we go' van zijn kant niet ver weg. Mike Verweij van De Telegraaf ontkrachtte dat vervolgens, aangezien Ajax zijn aanvoerder niet wil laten gaan. Mocht de transfer wel doorgang vinden, weet Voetbal International al wie de Amsterdammers als potentiële opvolger zien: Pablo Rosario.

Met beide nieuwtjes zijn de fans van Ajax niet tevreden, zo blijkt uit vele reacties op X. Waar de een Henderson een geldwolf vindt, schrijft iemand anders dat dit niet het gedrag is wat je van een aanvoerder mag verwachten. Een derde twitteraar noemt Henderson een clown, maar ook de term 'Kroesasterclass komt voorbij. De geruchten over Rosario als opvolger maken de supporters eveneens allesbehalve enthousiast. Iemand noemt het 'een schande', terwijl een andere persoon schrijft: "Echt oprotten met Pablo Rosario, we hoeven hem niet."

Henderson de geldwolf laat zich weer zien, aanvoerder onwaardig 👋 — Cold as Coffee (@icedbeans) January 30, 2025

Wegwezen dan, zogenaamde aanvoerder 🤢 — Luuk (@LuukkJanssen) January 30, 2025

Henderson. 1 hele grote clown ben je 🤡🤡 — Ajax1900 (@AjaxAFCA88) January 30, 2025

Lekker gaan dan, dan ben je het logo niet waard. — Swaaksjart (@swaaksjart) January 30, 2025

We gaan toch niet van Henderson naar Rosario. Wat een absolute schande zou dat zijn — Willy Mokum (@Hendocapitano) January 30, 2025

Echt oprotten met pablo rosario. Hoeven m niet. — AFCA (@stanafcajaxx) January 30, 2025

Hou toch op met Rosario. Die gast kan echt helemaal niks — Nico (@AFCANico) January 30, 2025

Moet Ajax Jordan Henderson voor een goed bod laten gaan en is Pablo Rosario een goede opvolger? Laden... 13.8% Ja, Henderson kun je laten gaan en Rosario is prima. 20.8% Nee, Henderson mag je nu niet laten gaan. 31.4% Nee, Rosario hoort niet bij Ajax te spelen. 34% Nee, Henderson moet blijven en Rosario is geen waardige opvolger. 159 stemmen

