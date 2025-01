Farioli legt uit waarom hij iets 'voor de eerste keer in zijn Ajax-carrière doet'

Ajax begint zondagmiddag tegen sc Heereenveen weer met , wat dus betekent dat opnieuw genoegen moet nemen met een plek op de bank. Francesco Farioli legde tegenover de camera's van ESPN uit waarom.

De Amsterdammers kunnen deze speelronde het gat met koploper PSV terugbrengen naar één punt, nadat de ploeg van Peter Bosz zaterdag in Zwolle van PEC verloor (3-1). Ajax gaat dat in Heerenveen trachten te doen met Brobbey als nummer 9. De spits stond ook al in de basis tegen RKC Waalwijk (2-1 winst) en AZ (2-0 verlies). Door het roulatiebeleid van Farioli is het op zijn minst opvallend te noemen dat Brobbey drie wedstrijden achter elkaar in de basis staat. "Dat is een bewuste keuze: ons speelschema is anders dan voorheen", begint de Italiaanse trainer. "Er zitten meer dagen tussen de wedstrijden. Sinds de bekerwedstrijd (tegen AZ, red.) hebben we vijf dagen gehad, dus hebben we de mogelijkheid gehad om uit te rusten en de batterij weer op te laden. Dat is de belangrijkste reden waarom dit voor de eerste keer gebeurt (drie wedstrijden met dezelfde spits starten, red.)" Tussen het duel tegen RKC, het eerste duel na de winterstop en de wedstrijd tegen de Alkmaarders, zaten drie dagen.

LEES OOK: Antony dicht bij vertrek bij Man United, details scheiden aanvaller van overstap

Christian Willaert vraagt vervolgens aan de trainer of hij van te voren heeft aangegeven bij Brobbey dat hij meerdere wedstrijden op een rij zou starten. "Nee, dat doe ik niet. Ik evalueer namelijk ook doordeweeks, wat ze laten zien tijdens trainingen. Ik heb gesprekken met alle spelers en natuurlijk wat vaker met sommige spelers op bepaalde momenten."

Tot scoren komen was de afgelopen wedstrijd lastig voor Ajax en Brobbeys laatste doelpunt dateert alweer van 24 november jongstleden. Toch besteedt Farioli niet veel meer aandacht aan de bonkige spits dan voorheen. "We moeten dat niet te groot maken, dat is denk ik het belangrijkste. We hebben vertrouwen in hem en ondersteunen hem. Dat geldt ook voor Wout (Weghorst, red.) en Chuba (Akpom, red.). We geloven in onze spelers."

