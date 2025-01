'Niemand heeft er kennelijk ooit aan gedacht dat Ajax en ik bij elkaar passen'

Hesterine de Reus is sinds dit seizoen de trainer van Ajax Vrouwen en vertelt in een interview met Voetbal International wat haar trok aan de baan. Gezien haar kwaliteiten en de waarden van Ajax vindt ze zichzelf goed passen bij de Amsterdamse club.

De Reus werd verleid tot de overstap door Daphne Koster, werkzaam als Hoofd Ajax Vrouwen. ”Ik ken Daphne Koster goed, Sherida Spitse ook. Daarbij had ik meteen iets van: leuk”, blikt de 63-jarige De Reus terug. “Sherida had ik bij Oranje Onder-15 als coach, we troffen elkaar beiden in een vroeg stadium van onze loopbanen. Superleuk dat dat nu tegen het einde weer samenkomt.”

De Reus hoopte Spitse, die inmiddels 34 jaar is, ook te ondersteunen richting de toekomst. “Dat zij trainer wil worden is duidelijk. Wat Ajax betreft is het mooi dat de club heel erg investeert in het ontwikkelen van de organisatie. Daar ligt mijn kracht. De kernwaarden van Ajax zouden mijn eigen kernwaarden kunnen zijn”, aldus de oud-voetballer, die in het verleden onder meer werkte als bondscoach van de vrouwenploegen Jordanië en Australië.

Dat de kernwaarden van Ajax en De Reus overeenkomen, maakt het een apart gegeven dat het nog nooit tot een samenwerking was gekomen. “Niemand heeft daar kennelijk ooit aan gedacht. Dan is de volgende vraag of ik het gedaan zou hebben trouwens. Ik heb mezelf altijd in de luwte gehouden, ik hoef niet zozeer in de schijnwerpers. Daphne is iemand die als iets niet kan, het juist gaat proberen. Dit is het gevolg”, zegt De Reus.

Ajax Vrouwen staat na elf gespeelde wedstrijden op een gedeelde eerste plaats met PSV. Beide ploegen hebben 28 punten; op basis van het doelsaldo gaan de Eindhovenaren aan kop. De Amsterdammers hervatten het seizoen op zondag 19 januari met een thuiswedstrijd tegen nummer zes AZ.

