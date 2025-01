Valentijn Driessen noemt een ploeg uit de Eredivisie een 'voorbeeld' voor Ajax

De tweede seizoenshelft is begonnen en Valentijn Driessen uit andermaal kritiek op het spel van Ajax. De verslaggever van De Telegraaf was voor de winterstop al zeer regelmatig hard in zijn oordeel over het optreden van de formatie van coach Francesco Farioli en dat is na de moeizame overwinning op hekkensluiter RKC Waalwijk (2-1) niet anders. Driessen noemt Go Ahead Eagles, dat volgens hem met een ‘verzameling van middelmatige spelers’ goed voetbal speelt, een ‘voorbeeld’ voor Ajax.

De Amsterdammers eindigden in het afgelopen seizoen op de vijfde plaats, op bijna veertig punten achterstand van kampioen PSV. Het roer moest om in de Johan Cruijff ArenA, nadat het de club voor het tweede opeenvolgende seizoen niet was gelukt om zich te plaatsen voor de Champions League. De miljoenenopbrengsten uit dat toernooi zijn broodnodig en daarom is het resultaat momenteel heiliger dan ooit. Dat is te zien aan de optredens van Ajax. De ploeg van Farioli kwam in de laatste weken voor de winterstop al erg moeizaam voor de dag en dat was afgelopen zaterdag tegen RKC niet anders.

Het optreden in de eerste helft was nog hoopgevend, met twee doelpunten en kansen op meer. Maar na de rust lieten de Amsterdammers nog maar weinig zien tegen de hekkensluiter. Dat gaat voor Go Ahead Eagles niet op. De Deventenaren verbaasden vorig seizoen vriend en vijand door zich via de play-offs te plaatsen voor de voorrondes van de UEFA Conference League. Ze zagen vervolgens succestrainer René Hake vertrekken naar Manchester United en ook een aantal belangrijke spelers de deuren van de Adelaarshorst achter zich dichttrekken, maar presteren vooralsnog desondanks beter dan vorig jaar. “Go Ahead Eagles liet tegen Fortuna Sittard niet voor het eerst zien één van de best voetballende ploegen in de Eredivisie te zijn volgens de Hollandse School”, zo schrijft Driessen in zijn column op de website van De Telegraaf.

Volgens Driessen doet ‘rookie-coach’ Paul Simons dit met ‘een verzameling van middelmatige spelers’. “Het afzichtelijke voetbal van Ajax steekt daar schril bij af. Alles voor het resultaat in Amsterdam. Alsof Ajax en trainer Farioli met al zijn internationals en de huisstijl van de club niet driekwart van de Eredivisie-ploegen kan oprollen”, zo schrijft Driessen. Dat was bij de achterban afgelopen zaterdag wel even de hoop, toen Steven Berghuis al na een paar minuten de score opende vanaf de stip. Maar de aanwezigen werden vervolgens alleen nog getrakteerd op een treffer van Kenneth Taylor. Mohamed Ihattaren maakte het in de slotfase zelfs nog even spannend. “Alleen al bij het noemen van de naam van het stadion van Ajax doet het huidige spel ondanks de tweede plaats pijn aan de oren”, aldus Driessen.

Go Ahead Eagles presteert uitstekend

Waar Go Ahead Eagles de reguliere competitie in het afgelopen seizoen nog afsloot op de negende plaats, vindt de ploeg van Simonis zich momenteel terug op plek zeven. De Deventenaren boekten afgelopen vrijdag een overtuigende 0-3 overwinning op Fortuna Sittard, dat bij aanvang van de tweede seizoenshelft nog evenveel punten had. Go Ahead Eagles heeft er nu nog ‘maar’ vijf minder dan nummer zes AZ. Het vervolgt de competitie zaterdagavond tegen FC Groningen. Op 23 februari zijn Simons en zijn manschappen te gast in de Johan Cruijff ArenA.

