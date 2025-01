Marco van Basten gooit uit het niets Ajacied voor de bus: 'Moet draai om zijn oren krijgen'

Marco van Basten heeft met afgrijzen naar het optreden van tegen RKC Waalwijk (2-1) gekeken. Dat laat San Marco dan ook duidelijk merken tegenover Alex Kroes, de technisch directeur van Ajax.

Kroes is tijdens Rondo met een uitgebreid verhaal bezig, als Van Basten opeens het woord neemt. "Die Berghuis, daar heb ik gisteren ook nog naar zitten kijken." De oud-voetballer schudt vervolgens cynisch zijn hoofd. "Dat is ook niet best hoor." Kroes heeft alweer genoeg geklaag gehoord. "Jij vindt er niet heel veel best als ik jou zo hoor. Je vindt Rensch niet goed..."

De klaagzang van Van Basten wordt echter nog even doorgezet. "Ik ben redelijk kritisch, dat geef ik toe. Maar gisteren had ik echt moeite met hem hoor. Inspiratieloos, moe..." De oud-voetballer zucht eens flink. "Moeilijk bewegen, verdedigen ho maar. Dat is ook een jongen die af en toe even een draai om zijn oren moet hebben. Opvallend slecht."

Kroes antwoordt vervolgens op een korte en eenvoudige manier. "Ik vind ook Berghuis een hele goede voetballer." Ook legt de technisch directeur uit waarom Ajax met hem wil verlengen. "Hij heeft een goed schot, heeft creativiteit en is een heel belangrijke speler voor dit team." Sneijder slaat de handen ineen met Kroes en komt met vergelijkbare bewoordingen. "Ik vind Berghuis ook wel een speler die je in je selectie kan hebben. Ook met de jeugd. Hij komt ook terug van een blessure. Ik vind hem wel een goede voetballer. Maar laatst stond hij een keer als zes, stond hij in zijn eigen zestien te verdedigen. Dat is niet zijn positie."

