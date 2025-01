Veldspel Ajax gekraakt ondanks resultaten: 'Echt sprankelend is het niet'

Theo Janssen vindt het veldspel van Ajax onder Francesco Farioli niet om over naar huis te schrijven. Qua resultaten gaat de Amsterdammers, die tot op één punt van koploper PSV zijn gekomen, echter voor de wind. Daarvoor verdienen Farioli en de zijnen dan ook alle lof in de ogen van de analist.

Ajax wist afgelopen zondag op bezoek bij sc Heerenveen met 0-2 te winnen. Daarmee was de ploeg van Farioli de enige club uit de top zes die afgelopen speelronde een overwinning boekte. PSV en FC Twente gingen onderuit, terwijl Feyenoord, FC Utrecht en AZ gelijkspeelden. Zo kun je stellen dat Ajax de grote winnaar was van de negentiende speelronde in de Eredivisie.

"Ajax speelt heel degelijk voetbal", vertelt Janssen bij Studio Voetbal. "Ajax was de betere ploeg en creëerde ook wel wat mogelijkheden, maar echt sprankelend is het niet. We willen gewoon het Ajax zien van een aantal jaar geleden waarin je gewoon heel mooi positiespel ziet, met heel veel aanvallen en waarbij ze heel veel kansen creëren."

Presentator Sjoerd van Ramshorst stelt vervolgens dat dat niet reëel is en dat beaamt Janssen. "Dus is wat ze presteren superknap. Daar moet je ook respect voor hebben, dat doen ze allemaal hartstikke goed. Alleen verwachten wij gewoon meer van Ajax. De merknaam Ajax is meer dan dat we nu zien. Daarom zijn we daar kritisch op en dat mag toch ook?"

Janssen heeft respect voor stabiliteit Ajax

Janssen verklaart waarom hij zo kritisch is op het spel van Ajax. "We willen allemaal gewoon een leuk Ajax zien en dat is nu niet het geval. Maar je moet veel respect hebben voor de punten die ze halen en hoe stabiel het is", aldus de oud-speler van Vitesse, FC Twente en Ajax, die vervolgens de vergelijking maakt met PSV. "PSV is soms een negen en soms een drie, Ajax is gemiddeld gewoon een zesje."

