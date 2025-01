'Toch 'kleine opening' voor winterse transfer Moro, Kroes staat voor lastige keuze'

Ajax leek afgelopen weekend een streep te zetten door de komst van , maar volgens De Telegraaf is er mogelijk een 'kleine opening' ontstaan voor een winterse transfer van aanvaller van Real Valladolid. Mocht het niet lukken om de 22-jarige linksbuiten aan te trekken, dan richten de Amsterdammers hun vizier alsnog op een alternatief.

Moro is bij Ajax in beeld om trainer Francesco Farioli meer opties te geven in de voorhoede. De Amsterdammers zaten echter in de wachtkamer omdat zijn club Real Valladolid per se gebruik wilde maken van de vleugelspeler in de degradatiekraker tegen Espanyol. Daar sloeg het noodlot voor de 22-jarige rechtspoot toe. Moro moest na een tackle per brancard van het veld en brak zijn sleutelbeen.

Daarop volgde al snel het nieuws dat Ajax 'vrijwel zeker' een streep door de transfer van Moro zette. Wel lieten de Amsterdammers weten dat het komende zomer terug zou komen voor de onfortuinlijke Spanjaard. Nu blijkt er volgens De Telegraaf dus toch weer een opening te ontstaan inzake Moro. Wel moet de technische leiding van Ajax daarbij een 'lastige knoop' doorhakken.

Kroes moet kiezen tussen Moro of een alternatief

Gaat Ajax namelijk voor Moro, die mogelijk nog een tijdje uit de running is vanwege een gebroken sleutelbeen, of kiezen de Amsterdammers voor een andere kandidaat? "Hoewel de wintertransfer van Moro van de baan leek, omdat de buitenspeler van Real Valladolid vrijdag zijn sleutelbeen brak, is er nu een kleine opening. Het herstel zou in tegenstelling tot eerdere berichten wellicht ’slechts’ vijf weken duren. Kroes moet daardoor kiezen tussen Moro of een alternatief", aldus Mike Verweij.

