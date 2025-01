‘Ajax krijgt voormalig sterspeler aangeboden’

is bij verschillende clubs aangeboden om hem deze winter over te nemen van Manchester United, zo weet CaughtOffside. Onder meer Ajax zou zijn benaderd om de interesse te peilen. De Amsterdammers zouden ervoor open staan de Braziliaan te huren, maar hebben zich nog niet officieel gemeld bij Manchester United.

Antony maakte in de zomer van 2022 voor een enorm bedrag de overstap van Ajax naar Manchester United. In Engeland wist de buitenspeler geen onuitwisbare indruk achter te laten. In 93 duels voor The Red Devils kwam de Braziliaan twaalf keer tot scoren en leverde hij vijf assists. Dit seizoen kwam hij pas in elf wedstrijden binnen de lijnen, waarvan acht keer als invaller. Daarmee staat de teller pas op 349 speelminuten.

Voor Antony en Manchester United is het nu zaak om tot een oplossing te komen. Volgens CaughtOffside zou de vleugelspeler zelf open staan voor een vertrek van Old Trafford om elders aan speeltijd te komen. Daarom is hij volgens het medium al bij verschillende Europese clubs aangeboden.

Opties voor Antony

Eerder kwam naar buiten dat de Braziliaan in beeld is bij Real Betis, maar dat zijn salaris een struikelblok vormde. Inmiddels is duidelijk dat Manchester United bereid is een deel van het loon te blijven betalen, terwijl Antony zelf wel salaris wil inleveren. Hoewel de aanvaller open staat voor een overstap naar Spanje, wil hij al zijn opties afwegen. Daarom is hij bij Ajax, Juventus, Benfica en Newcastle United aangeboden. Daarvan staan Ajax en Juventus open voor een huurdeal, maar geen van beide clubs heeft zich al gemeld bij Manchester United.

Vind jij dat Ajax Antony moet terughalen op huurbasis? Laden... 43.1% Ja, absoluut 32.1% Nee, liever niet 24.7% Twijfel, hangt van de voorwaarden af 1876 stemmen

