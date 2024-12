'Antony op weg naar uitgang Man United, salaris vormt obstakel'

Real Betis heeft de pijlen gericht op , zo melden onder meer MARCA en Diario AS. Manchester United kocht de Braziliaan in de zomer van 2022 voor een bedrag van zo’n honderd miljoen euro van Ajax, maar wist op Old Trafford nooit aan het prijskaartje te voldoen.

Antony maakte in de zomer van 2022 voor een enorm bedrag de overstap van Ajax naar Manchester United. In Engeland wist de buitenspeler geen onuitwisbare indruk achter te laten. In 93 duels voor The Red Devils kwam de Braziliaan twaalf keer tot scoren en leverde hij vijf assists. Dit seizoen kwam hij pas in elf wedstrijden binnen de lijnen, waarvan acht keer als invaller. Daarmee staat de teller pas op 349 speelminuten.

Het feit dat Antony er dit seizoen nauwelijks aan te pas komt bij Manchester United, zorgt ervoor dat de kans groot is dat hij tussentijds wil vertrekken van Old Trafford. Betis zou daarin de uitkomst moeten vormen en zou inmiddels contact hebben opgenomen met Manchester United.

Salaris Antony te hoog

Het salaris van Antony vormt echter wel een groot struikelblok voor de nummer negen van LaLiga. Daardoor is een definitieve transfer uitgesloten. Alleen als alle partijen water bij de wijn doen zal Betis de Braziliaan op huurbasis kunnen overnemen. Daarvoor lijken de Spanjaarden eerst te moeten verkopen. Assane Diao, die afgelopen zomer dicht bij een transfer naar Feyenoord was, is hiervoor de voornaamste kandidaat.

